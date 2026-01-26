'Te están robando Madrid': la campaña de Más Madrid con la que Rita Maestre vuelve a la carga contra el PP 

Seis meses han pasado desde que Rita Maestre se cogió el permiso de maternidad y, ahora, vuelve a la carga contra el Partido Popular y sus políticas que convierten a Madrid en "más cara, hostil e irreconocible". En ese sentido, Más Madrid ha lanzado este lunes la campaña 'Te están robando Madrid' con la que denuncia que las políticas del PP están haciendo una ciudad cada vez "más cara, hostil e irreconocible" para la gran mayoría de vecinos.

La acción ya se puso en marcha durante el domingo con la proyección del lema en varias fachadas, así como en pancartas en varios puntos de la ciudad. El diseño de la cartelería corre a cargo del diseñador y creativo Nico Ordozgoiti.

"En los bloques donde han aparecido esas pancartas, esas proyecciones, viven desde hace 2, 15, 20, 60 años, vecinos que han pasado todos esos años sosteniendo con amor sus hogares y pagando con dedicación sus alquileres mes a mes. Y como esos bloques hay en Madrid miles de casas, decenas de miles de casas que están en riesgo porque sus casas son hoy productos financieros", ha explicado la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, en rueda de prensa.

La formación explica que la iniciativa pone palabras a "una percepción cada vez más extendida" de que los gobiernos de José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento y de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad están "malvendiendo la ciudad a fondos buitres, grandes fortunas, comisionistas e inversores".

Para Maestre, la "propaganda machacona" de "Madrid está de moda, Madrid está en su mejor momento, Madrid es tendencia" no se corresponde con la "realidad". "En la calle se escucha una cosa muy distinta. Hoy hay miles de kilómetros de distancia entre Carabanchel y la Puerta del Sol. Hay miles de kilómetros entre Cibeles y Vallecas. Todos los kilómetros que separan toda el discurso oficial del Madrid real", ha expuesto.

Desde Más Madrid señalan que estas políticas estarían convirtiendo la capital en "un escaparate para los pelotazos y el turismo de lujo", mientras el precio de la vivienda continúa aumentando "sin freno", el pequeño comercio cierra y los servicios públicos "se deterioran".

Así, en el Madrid "real", tal y como ha explicado Maestre, los alquileres "han aumentado un 50%" desde que gobierna el PP, hay 15.000 pisos turísticos ilegales que "campan a sus anchas", la mitad de las casas se compran "para especular" y criar un hijo "es un 40% más caro de 25 años". Para Más Madrid, "eso es el Madrid real y es el Madrid que se está robando", fruto del proyecto político de un PP "que gobierna el dictado de millonarios".

Por todo ello, la formación liderada por Rita Maestre va a iniciar esta "gran campaña", que se podrá ver en redes, en calles, en lonas, con una encuesta ciudadana para conocer lo que "de verdad" necesitan los madrileños.

"La realidad es que además de entretenidos, nos quieren anestesiados, nos quieren peor aún cínicos, con la situación deprimente de que no hay nada que hacer en este Madrid de los poderosos. Y nosotros desde aquí lo que queremos es decir que basta y que en Carabanchel o en Minneapolis, en Vallecas o en Nueva York, la única respuesta al poder de los poderosos que gobiernan en Madrid es el poder de la gente organizada. Por eso lanzamos esta campaña de movilización, de concienciación, de organización para toda la gente de Madrid que siente que le están robando a su ciudad", ha concluido Maestre.

La respuesta de Almeida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que "los que están robando a manos llenas" son la izquierda, "los de los Ábalos, Koldos y los Cerdán, los de la trama de los hidrocarburos, los del Organismo Nacional de Investigación del Cáncer, los que están pisando los tribunales todos los días y están llenando las cárceles".

"Los que están robando a manos llenas es el Gobierno de Pedro Sánchez, Rita Maestre y Yolanda Díaz", ha acusado desde Madrid Fusión.