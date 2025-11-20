Las portadas de la prensa nacional sobre la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

Ha sido un terremoto en todas las redacciones. Este 20N, cuando los medios de comunicación españoles tenían la jornada marcada por el 50º aniversario de la muerte de Franco, de repente la actualidad informativa ha pegado un volantazo al conocerse la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En torno a las dos de la tarde se conocía que la Sala II del Tribunal Supremolo ha condenado a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito revelación de secretos contra Alberto González Amador, a quien también tendrá que indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

El fallo no ha sido por unanimidad: ha sido apoyado por cinco de los siete magistrados del tribunal, de mayoría conservadora, y sólo dos magistradas progresistas han votado en contra.

El Gobierno ya ha señalado que respeta la decisión judicial, pero que no la comparte, y que pondrá en marcha su relevo. Por su parte, el Partido Popular ha pedido la dimisión del presidente, Pedro Sánchez.

Así es como han recogido en sus ediciones digitales esta noticia histórica:

