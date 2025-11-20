Condena al fiscal general del Estado: el Gobierno "respeta pero no comparte", los ministros se muerden la lengua y Sumar habla de "golpe judicial"

El fiscal general del Estado, condenado por revelación de secretos. El Tribunal Supremo ha sentenciado con dos años de inhabilitación a Álvaro García Ortiz, que además tendrá que pagar una multa de 7.200 euros, más una indemnización a Alberto González Amador de 10.000 euros. El shock político e institucional es total y asegura un caudal de reacciones inmediatas y en los próximos días.

Fuentes del Gobierno ya han adelantado que Moncloa respeta pero no comparte la condena al fiscal general del Estado, por lo que pondrá en marcha su relevo en los próximo días.

Algo más llamativa ha sido la primera reacción en persona de un miembro del Ejecutivo. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de Función Pública ha respondido "voy a morderme la lengua y ser prudente".

Esa prudencia queda bastante clara en Óscar Puente, que se ha limitado a publicar su reacción en un tuit que lo dice todo sin apenas decir nada:

Sumar, el otro partido de la coalición, no ha dudado en hablar de "golpe judicial en toda reglar" y un intento de "desestabilizar" al Gobierno. Así lo defiende en un comunicado el partido de Yolanda Díaz, donde ven en la condena "la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno". Unos hechos que catalogan de "una gravedad institucional absoluta".

Desde Sumar creen que la inhabilitación y multa al fiscal general del Estado se basa "en indicios débiles y sin una sola prueba directa de filtración" y "solo puede entenderse como un intento de interferir en la vida democrática" de España. "No aceptaremos que el Estado de derecho se use para desestabilizar a un Gobierno legítimo", prosigue el texto.

La oposición ve una losa sobre Sánchez y exige "elecciones"

Munición total para la oposición. PP y Vox se han dado prisa en salir en bloque. Alberto Núñez Feijóo, presidente popular, ha sentenciado que "esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez". "Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo".

Para Feijóo, Sánchez "ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo".

Sus palabras han estado acompañadas por otras reacciones en caliente desde Génova. En palabras de Cuca Gamarra, actual vicesecretaria de Regeneración Institucional y ex número dos del PP "la verdad se ha impuesto" ante una "histórica" inhabilitación. "Quien tiene que perseguir los delitos, los ha cometido. La degeneración sanchista es total, pero la ley es igual para todos", ha asegurado Gamarra.

Su compañera Carmen Fúnez, vicesecretaria de Política Social del PP, ha ido más allá, al recordar que Pedro Sánchez "exigió disculpas de todos para el hoy condenado García Ortiz". "Pues ahora tendrá que ser él quien pida perdón a los españoles por tanta corrupción. "La degradación es insoportable. España merece otro Gobierno", ha añadido.

Desde Vox, su de Vox en el Congreso, José María Figaredo, define la sentencia como "otro hito más de la vergüenza" que supone el Gobierno. En su alegato, el secretario general en el Congreso ha pedido elecciones "por dignidad y coherencia", enumerando los distintos escándalos alrededor del Gobierno y/o el PSOE.

"El franquismo vive", "golpismo judicial": hablan los socios de legislatura

Desde el PNV el primer sentimiento es el de "perplejidad". Así lo ha transmitido la portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Maribel Vaquero, emplazando a un posterior análisis en profundidad del partido "para poder hacer un análisis sereno, pero la primera impresión es de perplejidad". "¿Impunidad para quien reconoce haber mentido? La judicialización de la política nos perjudica a todos", ha advertido.

Para Podemos, hoy encuadrado en el Grupo Mixto, la sentencia es "puro golpismo judicial". En palabras de la líder morada, Ione Belarra, "la derecha judicial y mediática asesina civilmente al fiscal general del Estado para tapar la corrupción de Ayuso y su novio".

Desde Izquierda Unida se dirigen igualmente al supuesto papel de "la derecha". Lo defiende el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, para quien la condena es una "vergüenza" que revela que hay instituciones "capturadas por la derecha" para dar "impunidad a los suyos".

"¿Alguien duda de qué va esto? 50 años después de la muerte de Franco, sigue habiendo tarea de limpieza democrática. Vergüenza", ha apostillado Maíllo, en unos términos similares a los de Compromís, ambas formaciones dentro del proyecto Sumar. El diputado de Compromís Alberto Ibáñez se ha limitado a señalar en su perfil de X que a "20 de noviembre de 2025, el franquismo vive".