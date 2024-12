Lobato dice que registró su conversación con Sánchez Acera por su seguridad

El exsecretario general del PSOE-M Juan Lobato ha asegurado este lunes que el email que enseñó en el Pleno de la Asamblea de Madrid no fue el que le había enviado al jefa de Gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, sino el publicado ya en un medio de comunicación -'El Plural'- y que él acude a notaría a registrar su conversación de WhatsApp con ella por su seguridad propia y la del partido.

Así lo ha señalado Lobato en una entrevista con 'Antena 3', recogida por Europa Press, donde se le ha preguntado por este correo electrónico en el que el novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, asumía presuntos delitos fiscales. Este email y el registro en notaría provocaron su caída como secretario general.

Además, se trata de la pieza central de la causa del Tribunal Supremo (TS) contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos por la que, además, Lobato fue citado hace dos semanas. Entonces dejó su teléfono móvil para que volcasen la información para tener acceso concretamente a los días 13 y 14 de marzo, cuando recibe el email y el día posterior.

"(El documento de notaría) Es una copia secreta para mí por si el TS llama que esté acreditado que tanto Pilar Sánchez Acera como yo actuamos con un origen legítimo", ha remarcado Juan Lobato. Ha deslizado, además, que si se imputa a Sánchez lo "tendrá que decidir el Supremo" y que no cree que "hubiera problemas" porque en esa conversación se explicita que se hizo "todo bien" y que llegó de "los medios de comunicación". Desconoce si Acera actuaba por orden del ministro y ha insistido en que ella era su secretaria de Política Institucional en el PSOE-M y que su labor era, en parte, darle "ideas" para la acción parlamentaria como ese mismo día para el Pleno.

Por eso mismo, por su voluntad de garantizar el origen del email y el proceder de ambos, es por lo que le sorprende la reacción de cargos del partido y por lo que no comprende cómo hay gente que lo pueda entender "como una deslealtad". "Yo lo que quiero es que también se entienda lo que hacía yo por el partido, y lo digo con claridad, por mí mismo a nivel judicial", ha rematado Lobato, quien ha vuelto a señalar que buscaba que quedara una prueba fehaciente de cómo fue el proceso por si se borraban sus datos del móvil o el diario 'El Plural' -de donde extrae el mail que imprime- eliminaba la página.

No cree que fuera una "trampa" orquestada desde Moncloa contra él, pero es consciente de que en el caso de que él hubiera impreso el documento que recibió y lo hubiera sacado en el hemiciclo aquella mañana "seguramente el que estaba imputado en marzo" era él con un delito de cárcel de hasta cinco años y con una inhabilitación de su puesto como técnico de Hacienda del Estado. No considera que fuera una "conspiración" sino el fruto del "devenir político de esas horas tan intensas".

"A mí se me dice que de los medios de comunicación. Si se me hubiera contestado, esto viene de la Fiscalía General del Estado, evidentemente me tendría que haber ido inmediatamente a denunciar un delito de revelación de secretos. Tiene cárcel de hasta cinco años, que no estamos hablando de ninguna broma", ha zanjado.