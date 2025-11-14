Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
¿Me van a devolver el dinero si el AVE llega 15 minutos tarde? El presidente de Renfe responde
Política

Política

¿Me van a devolver el dinero si el AVE llega 15 minutos tarde? El presidente de Renfe responde

El Congreso fuerza a la empresa pública a volver a los compromisos de puntualidad del año pasado, diferentes a los del resto de operadores (Ouigo e Iryo).

Javier Escartín
Javier Escartín
Un tren AVE en Madrid
Un tren AVE en MadridEDUSH VITALY

Golpe a Renfe. El pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves una enmienda que obliga al Ministerio de Transportes a recuperar los criterios de puntualidad e indemnizaciones de Renfe, modificados por el ministro Óscar Puente el pasado julio.

Cuando la alta velocidad llegó a España, la compañía devolvía el ímporte íntegro del billete si el AVE Madrid - Sevilla llegaba cinco minutos tarde. Esto no se trasladó a las otras líneas que fueron surgiendo en los años posteriores, puesto que tenían una cláusula de puntualidad algo más elevada: devolución del 50% del importe de billete por 15 minutos de retraso y el 100% en caso de una demora superior a media hora. Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy decidió en 2016 homogeneizar la línea Madrid - Sevilla a todas las demás.

Después llegaron las compañías privadas extranjeras, como Ouigo e Iryo, con un compromiso de puntualidad mucho menos rígido. Ambas, en su mayoría, ofrecen una devolución del 50% con sesenta minutos de retrasa y el 100% si llega a los noventa. Un baremo al que se sumó Renfe este año para competir en las mismas condiciones en un momento en el que se han disparado los retrasos en la alta velocidad. 

Tras la aprobación de la enmienda, gracias a los votos de PP, Vox, ERC, Junts y Podemos, Renfe ha anunciado que evaluará la fórmula jurídica para seguir aplicando las compensaciones vigentes, que defiende que son las más ventajosas del sector para los usuarios, y señala que unas diferentes a las actuales dejarían a la compañía en inferioridad de condiciones respecto a sus competidores.

Fuentes del Ministerio de Transportes, por su parte, aseguran que la enmienda del PP para que Renfe recupere sus anteriores compensaciones es "una operación demagógica y un brindis al sol populista", que no va a tener impacto sobre los usuarios.

En redes sociales, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha asegurado que el propósito del PP con esta enmienda es favorecer a las empresas extranjeras, que los precios de Renfe sean más caros para todos y atacar lo público. Además, ha confirmado que evitarán a toda costa que se implanten las nuevas compensaciones recurriéndolas a Bruselas por ser contraria al derecho de la competencia de la UE.

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 