¿Me van a devolver el dinero si el AVE llega 15 minutos tarde? El presidente de Renfe responde

Golpe a Renfe. El pleno del Congreso de los Diputados aprobó este jueves una enmienda que obliga al Ministerio de Transportes a recuperar los criterios de puntualidad e indemnizaciones de Renfe, modificados por el ministro Óscar Puente el pasado julio.

Cuando la alta velocidad llegó a España, la compañía devolvía el ímporte íntegro del billete si el AVE Madrid - Sevilla llegaba cinco minutos tarde. Esto no se trasladó a las otras líneas que fueron surgiendo en los años posteriores, puesto que tenían una cláusula de puntualidad algo más elevada: devolución del 50% del importe de billete por 15 minutos de retraso y el 100% en caso de una demora superior a media hora. Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy decidió en 2016 homogeneizar la línea Madrid - Sevilla a todas las demás.

Después llegaron las compañías privadas extranjeras, como Ouigo e Iryo, con un compromiso de puntualidad mucho menos rígido. Ambas, en su mayoría, ofrecen una devolución del 50% con sesenta minutos de retrasa y el 100% si llega a los noventa. Un baremo al que se sumó Renfe este año para competir en las mismas condiciones en un momento en el que se han disparado los retrasos en la alta velocidad.

Tras la aprobación de la enmienda, gracias a los votos de PP, Vox, ERC, Junts y Podemos, Renfe ha anunciado que evaluará la fórmula jurídica para seguir aplicando las compensaciones vigentes, que defiende que son las más ventajosas del sector para los usuarios, y señala que unas diferentes a las actuales dejarían a la compañía en inferioridad de condiciones respecto a sus competidores.

Fuentes del Ministerio de Transportes, por su parte, aseguran que la enmienda del PP para que Renfe recupere sus anteriores compensaciones es "una operación demagógica y un brindis al sol populista", que no va a tener impacto sobre los usuarios.

En redes sociales, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha asegurado que el propósito del PP con esta enmienda es favorecer a las empresas extranjeras, que los precios de Renfe sean más caros para todos y atacar lo público. Además, ha confirmado que evitarán a toda costa que se implanten las nuevas compensaciones recurriéndolas a Bruselas por ser contraria al derecho de la competencia de la UE.