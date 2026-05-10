Muere el alcalde popular de Murcia, José Ballesta, a los 67 años 

Luto en Murcia. El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha muerto este domingo a los 67 años después de luchar durante años contra el cáncer que padecía. El ayuntamiento decretará en las próximas horas tres días de luto en señal de duelo, según ha dado a conocer la corporación municipal.

El ayuntamiento ha mostrado su "profundo pesar por el fallecimiento de su alcalde tras una vida marcada por una vocación de servicio público ejemplar y una entrega permanente a Murcia y a los murcianos". "Nuestra ciudad acaba de perder a su alcalde. Pero también a una persona que dedicó su vida al servicio público, al trabajo constante y al compromiso con sus vecinos", ha agregado en el comunicado el consistorio.

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