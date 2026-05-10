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Muere el alcalde popular de Murcia, José Ballesta, a los 67 años
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Muere el alcalde popular de Murcia, José Ballesta, a los 67 años 

Llevaba dos años de tratamiento por un cáncer, según informa el diario 'El País'. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Jose Ballesta, alcalde de Murcia
Jose Ballesta, alcalde de MurciaEuropa Press via Getty Images

Luto en Murcia. El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha muerto este domingo a los 67 años después de luchar durante años contra el cáncer que padecía. El ayuntamiento decretará en las próximas horas tres días de luto en señal de duelo, según ha dado a conocer la corporación municipal.

El ayuntamiento ha mostrado su "profundo pesar por el fallecimiento de su alcalde tras una vida marcada por una vocación de servicio público ejemplar y una entrega permanente a Murcia y a los murcianos". "Nuestra ciudad acaba de perder a su alcalde. Pero también a una persona que dedicó su vida al servicio público, al trabajo constante y al compromiso con sus vecinos", ha agregado en el comunicado el consistorio.

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Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
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Redactora de fin de semana de El HuffPost. Licenciada en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada (Madrid). Trabajó en el diario AS y en El HuffPost como redactora.

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