La pregunta que le hacen a Ayuso en 'El Intermedio' pilla por sorpresa a la presidenta madrileña: "¿Es usted de café o más de fruta?"

Isma Juárez, de El Intermedio, se desplazó hasta el foro 'Wake Up Spain, Wake Up Europe', donde estuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que hizo una pregunta muy ocurrente.

"Señora Ayuso, ¿cómo esta? ¿Es usted de café o más de fruta para desayunar?", le preguntó el reportero, mientras pasaba rápidamente esquivando la pregunta. De esta forma, Isma Juárez recordó su famoso "me gusta la fruta".

La pregunta quedó sin respuesta, pero hubo otros que sí respondieron a las dudas del reportero de El Intermedio, como Antonio Garamendi. El presidente de la CEOE ha explicó que desayuna con Coca Cola y que, "de vez en cuando", ve El Intermedio.

Con quien sí acabó tomándose un café Isma Juárez fue con el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que le confesó que fue uno de los últimos en irse de la fiesta del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

"Nos gusta la fruta"

De esta forma, Isma Juárez recordó el episodio en el que Isabel Díaz Ayuso llamó "hijo de puta" al presidente del Gobierno Pedro Sánchez en el Congreso. A partir de aquello, la presidenta madrileña recurrió varias veces al "me gusta la fruta" como eufemismo para referirse al líder del Ejecutivo.

Aquel "hijo de puta" derivó en "me gusta la fruta", convirtiéndose en un lema que incluso utilizaron las nuevas generaciones del PP. "Tenemos la inmensa suerte de celebrar en Madrid cada año la feria hortofrutícola más importante de España. Porque nos gusta la fruta", dijo Ayuso.

En estas y otras ocasiones, personalidades de la izquierda criticaron a la presidenta madrileña primero, por insultar al presidente del Gobierno, y después, por regodearse y utilizar esta expresión recurrentemente.