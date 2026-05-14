Israel carga contra Lamine Yamal y le acusa de "incitar el odio" por ondear la bandera de Palestina 

BEl delantero del Barcelona Lamine Yamal ondeó este lunes una bandera de Palestina durante la rúa de celebración del título de LaLiga

A Israel, cuyo ejército ha reconocido haber matado a unos 70.000 palestinos, no le ha sentado nada bien las celebraciones de Lamine Yamal tras ganar La Liga. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha cargado este jueves contra el futbolista español del FC Barcelona Lamine Yamal y le ha acusado de "incitar y fomentar el odio" contra Israel, por ondear la bandera de Palestina durante las celebraciones tras ganar el título de Liga.

"Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio, mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, una organización que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre", ha criticado el de Defensa en un mensaje publicado a través de las redes sociales sobre el gesto de Yamal, que fue difundido por el propio futbolista en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 42 millones de seguidores.

Espera que el FC Barcelona se "desmarque de estas declaraciones"

En la publicación, escrita por cierto en castellano, el israelí también ha señalado que espera que un club como el FC Barcelona se "desmarque" de "estas declaraciones" y se ha dirigido a los que apoyan actitudes como las de Yamal para pedirles que se pregunten si es esto "moral".

"Quien apoya este tipo de mensajes debe preguntarse: ¿considera esto humanitario? ¿Es esto moral? Como Ministro de Defensa del Estado de Israel, no guardaré silencio frente a la incitación contra Israel y contra el pueblo judío", ha agregado.

"Espero que un club grande y respetado como @FCBarcelona se desmarque de estas declaraciones y deje claro, de manera inequívoca, que no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo", ha sentenciado el israelí.

Por ahora, el club no ha hecho ninguna declaración al respecto, si bien su entrenador, Hansi Flick, deslizó que no le había gustado aquel gesto. "Son cosas que no me gustan (hablar de temas políticos) pero he hablado con él y si él quiere hacerlo, es su decisión. Tiene 18 años", dijo entonces.

Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de Gaza y de las autoridades israelíes, a fecha de abril de 2026, más de 73000 personas han sido asesinadas en la guerra de Gaza, la gran mayoría de ellos en la Franja de Gaza, donde Israel mantiene un bloqueo desde 2007.