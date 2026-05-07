Las claves de la campaña andaluza: cuatro escaños decidirán todo

La campaña de las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo llega prácticamente a su ecuador y la pregunta clave siendo la misma: ¿podrá o no podrá Juanma Moreno revalidar la mayoría absoluta?

Con las últimas encuestas internas en la mano, Moreno Bonilla sí tiene opciones reales de conseguirlo, pero no la tiene asegurada. En este momento bailan hasta cuatro escaños que podrían decantar la balanza. Hay fuentes que amplían ese ratio y dice que el último escaño de cada provincia puede cambiar por los denominados "restos".

Con estos mimbres, la estrategia de Moreno pasa por minimizar errores y anclarse “en el centro”. De ahí que rehuyera preguntas incómodas en el primero de los dos debates electorales que van a tener lugar en esta campaña. Moreno no quiso decir nada de la crisis de los cribados del cáncer de mama. pero tampoco sobre la "prioridad nacional" de Vox y las posibles alianzas postelectorales.

Sobre Vox, nadie en el PP quiere plantearse en la hipótesis de que hiciera falta pactar. Moreno esquiva la pregunta. Y cada vez más voces del partido sugieren que antes iría de nuevo a elecciones. Esto último lo avanzamos ya aquí, en el HuffPost.

El vértigo en la izquierda cada vez va a más

La izquierda, por su parte, se está mostrando más cohesionada, en bloque… aunque los números siguen sin darles de ninguna moneda. La preocupación, de hecho, va a más en las filas socialistas ante el riesgo de empeorar con María Jesús Montero los ya de por sí malos resultados de Juan Espadas.

Algo que impactaría de lleno en la Moncloa. Montero era la número dos de Pedro Sánchez en el Gobierno y aún lo es en Ferraz. Por si acaso, en el Gobierno ya alejan la posibilidad de un adelanto de las generales.