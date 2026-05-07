Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Las claves de la campaña andaluza: cuatro escaños decidirán todo
Política
Política

Las claves de la campaña andaluza: cuatro escaños decidirán todo

Cada vez más voces del partido sugieren que Moreno Bonilla iría antes a elecciones que pactar con Vox en el caso de no conseguir la mayoría absoluta. 

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
Pablo Montesinos, sobre las elecciones andaluzas
Pablo Montesinos, sobre las elecciones andaluzas

La campaña de las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo llega prácticamente a su ecuador y la pregunta clave siendo la misma: ¿podrá o no podrá Juanma Moreno revalidar la mayoría absoluta?

Con las últimas encuestas internas en la mano, Moreno Bonilla sí tiene opciones reales de conseguirlo, pero no la tiene asegurada. En este momento bailan hasta cuatro escaños que podrían decantar la balanza. Hay fuentes que amplían ese ratio y dice que el último escaño de cada provincia puede cambiar por los denominados "restos". 

Con estos mimbres, la estrategia de Moreno pasa por minimizar errores y anclarse “en el centro”. De ahí que rehuyera preguntas incómodas en el primero de los dos debates electorales que van a tener lugar en esta campaña. Moreno no quiso decir nada de la crisis de los cribados del cáncer de mama. pero tampoco sobre la "prioridad nacional" de Vox y las posibles alianzas postelectorales. 

Sobre Vox, nadie en el PP quiere plantearse en la hipótesis de que hiciera falta pactar. Moreno esquiva la pregunta. Y cada vez más voces del partido sugieren que antes iría de nuevo a elecciones. Esto último lo avanzamos ya aquí, en el HuffPost.

El vértigo en la izquierda cada vez va a más

La izquierda, por su parte, se está mostrando más cohesionada, en bloque… aunque los números siguen sin darles de ninguna moneda. La preocupación, de hecho, va a más en las filas socialistas ante el riesgo de empeorar con María Jesús Montero los ya de por sí malos resultados de Juan Espadas.

Algo que impactaría de lleno en la Moncloa. Montero era la número dos de Pedro Sánchez en el Gobierno y aún lo es en Ferraz. Por si acaso, en el Gobierno ya alejan la posibilidad de un adelanto de las generales.

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy periodista y analista político de El HuffPost España. Cada semana, escribo sobre la actualidad política del país, echando mano de fuentes de las principales formaciones y datos que ayudan a entender qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo.

 

Sobre qué temas escribo

Informo a los lectores del día a día de la política española, aquello que se cuece en la Moncloa, en Génova, en Ferraz… y, por supuesto, en las Cortes. Información de primera mano, basada en voces que conocen los entresijos del mundo político y contando lo que nadie más cuenta. Una mirada amplia y sosegada de las cosas que pasan y que te afectan directamente a ti.

 

Mi trayectoria

Nací en Almería pero me crie en el malagueño barrio de Miraflores del Palo. Toda mi vida he querido ser periodista, objetivo que cumplí en 2008 al licenciarme en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Empecé a trabajar en los informativos de COPE Málaga y en Libertad Digital, donde principalmente cubrí la información del PP. Esto me abrió las puertas a colaborar en diferentes tertulias de programas de televisión.

 

En 2019, decidí dar el salto al otro lado y fui cabeza de lista de la candidatura del PP para las generales de ese año en la circunscripción de Málaga. Los ciudadanos me concedieron el privilegio de representarles y fui designado diputado en la XIII y en la XIV legislatura. Compaginé mis tareas de parlamentario con las de vicesecretario de Comunicación en la Ejecutiva Nacional del partido, hasta que en 2022 abandoné la actividad política. Desde entonces, me puedes seguir viendo como analista en diferentes programas de televisión (La Hora de la 1, Al rojo vivo, La Sexta Noche...) y soy adjunto a la directora de Artículo 14, un diario digital que echó a andar en abril de 2024.

 

Obras publicadas

 

  • (2010) El Delfín del PP. Editorial Ciudadela. ISBN: 9788496836754

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA SANITAS

Más de Política

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos