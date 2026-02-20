"¿Qué opinas de los marroquíes?": la respuesta indudable de Juan Carlos Rivero provoca cientos de reacciones

Varias frases persiguen a Juan Carlos Rivero, periodista de TVE, desde su narración del partido entre España y Marruecos del Mundial de Qatar, que acabó con la eliminación de La Roja en los penaltis.

Aquel día, el comentarista dejó varios apuntes meramente futbolísticos que muchos en las redes sociales quisieron sacar de contexto. Lo consiguieron hasta el punto de que esas palabras de Rivero son ya un clásico en las redes sociales.

"No vale entretenerse porque, si te entretienes, tienes a tres marroquíes alrededor", dijo en un momento del partido. "La idea del equipo marroquí es robar y salir a toda velocidad, cosa que ha hecho en el resto de partidos", señaló también.

"Son un pueblo extraordinario"

Ahora, Rivero se ha abierto cuenta en TikTok y, para empezar a lo grande, ha respondido a una pregunta muy directa: "¿Qué opinas de los marroquíes?".

"Soy Juan Carlos Rivero y estoy aquí abriendo esta cuenta de TikTok por instrucciones de mi community manager y lo que opino de los marroquíes es que son un pueblo extraordinario y que tenemos muchas cosas en común con ellos. Y todo mi respeto, por supuesto", ha respondido él.

"Cualquier persona que sepa de fútbol sabe lo que es"

En ese momento, le replican: "Pero en un partido de fútbol no dijiste lo mismo". "En un partido de fútbol utilicé un término futbolístico. Nos jugaron muy bien, por cierto, y nos ganaron, y lo que digo es que nos rodean. Dije 'nos roban la pelota', que es un término estrictamente futbolístico. Es decir, recuperan el balón y salen corriendo para sorprendernos al contrataque", explica él.

"Eso, cualquier persona mínima que sepa algo de fútbol, sabe lo que es. Y es así. Así que no es cómo nos jugaron los marroquíes aquel día. Es cómo muchos equipos de fútbol, en un momento determinado de un partido e incluso algunos tienen ese estilo definido, juegan así, a recuperar el balón y a salir corriendo muy verticales", insiste.