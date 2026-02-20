Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump ordena desclasificaciones sobre ovnis y aliens un día después de que Obama lo mencionase
Global
Global

Trump ordena desclasificaciones sobre ovnis y aliens un día después de que Obama lo mencionase

Con todo, el republicano carga contra el expresidente demócrata asegurando que "dio información clasificada" y cometió "un grave error". Obama dijo que cree que es probable que haya vida fuera de la Tierra, pero que no vio "pruebas" durante su mandato. 

Antón Parada
Antón Parada
El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una visita a una acería en Georgia.
El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una visita a una acería en Georgia.REUTERS/Kevin Lamarque

Quizás no sea la desclasificación de documentos secretos que buena parte de los estadounidenses le reclaman al presidente Donald Trump, en pleno escándalo del caso del pederasta Jeffrey Epstein, del que, según los cálculos del propio Departamento de Justicia, faltarían otros tres millones de archivos por salir a la luz. No obstante, el anuncio ya está causando todo tipo de reacciones 'no identificadas'. 

Trump ha dado orden de desvelar archivos relacionados con ovnis, fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre. Es una decisión que llega justo un día después de que el expresidente Barack Obama -considerado como uno de los mayores adversarios para Trump- abordase cuestiones relativas a los ovnis y a la posibilidad de que existan alienígenas en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen.

Con un mensaje en su propia red, Truth Social, el mandatario republicano no hace mención a Obama, pero sí señala que toma la decisión "en vista del gran interés mostrado". Con todo, horas antes ya había cargado contra el expresidente demócrata en declaraciones a los periodistas abordo del avión presidencial Air Force One.

¿Qué dijo Obama de los aliens y cómo ha reaccionado Trump?

En esa línea, las declaraciones de Obama tuvieron lugar durante una suerte de ronda relámpago o test rápido sobre ovnis y este tipo de incógnitas. Preguntado por si él cree en la existencia de vida alienígena, y fiel al estilo comunicativo que le caracteriza, el primer presidente afroamericano de EEUU respondió lo siguiente: "Son reales. Pero yo no los he visto. No están en el Área 51. No hay unas instalaciones subterráneas". Y dejó una matización irónica: "A menos que haya una enorme conspiración y lo hayan escondido del presidente de EEUU".

Posteriormente, y ante el revuelo que causan siempre estas cuestiones en EEUU, Obama tuvo que aclarar en Instagram que aquella era su opinión. Es decir, que él cree que debe existir vida más allá de la Tierra teniendo en cuenta las posibilidades infinitas que brinda el vasto universo. Pero también dejó algo claro, que él durante su tiempo en el Despacho Oval (2009-2017), no vio "prueba" alguna de que existiesen. 

"No sé si son [los extraterrestres] reales o no, pero puedo decirte que [Obama] reveló información clasificada"
Donald Trump, presidente de EEUU

A pesar de estas declaraciones, Trump ha asegurado que Obama "reveló información clasificada" que "no debería haberlo hecho" y que "cometió un grave error". No aclaró si se refería a que la información clasificada es que no hay constancia de alienígena alguno, pero, preguntado él directamente por la existencia de vida extraterrestre, respondió de la siguiente forma: "No sé si son reales o no, pero puedo decirte que reveló información clasificada".

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global