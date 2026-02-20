Trump ordena desclasificaciones sobre ovnis y aliens un día después de que Obama lo mencionase

Quizás no sea la desclasificación de documentos secretos que buena parte de los estadounidenses le reclaman al presidente Donald Trump, en pleno escándalo del caso del pederasta Jeffrey Epstein, del que, según los cálculos del propio Departamento de Justicia, faltarían otros tres millones de archivos por salir a la luz. No obstante, el anuncio ya está causando todo tipo de reacciones 'no identificadas'.

Trump ha dado orden de desvelar archivos relacionados con ovnis, fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre. Es una decisión que llega justo un día después de que el expresidente Barack Obama -considerado como uno de los mayores adversarios para Trump- abordase cuestiones relativas a los ovnis y a la posibilidad de que existan alienígenas en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen.

Con un mensaje en su propia red, Truth Social, el mandatario republicano no hace mención a Obama, pero sí señala que toma la decisión "en vista del gran interés mostrado". Con todo, horas antes ya había cargado contra el expresidente demócrata en declaraciones a los periodistas abordo del avión presidencial Air Force One.

¿Qué dijo Obama de los aliens y cómo ha reaccionado Trump?

En esa línea, las declaraciones de Obama tuvieron lugar durante una suerte de ronda relámpago o test rápido sobre ovnis y este tipo de incógnitas. Preguntado por si él cree en la existencia de vida alienígena, y fiel al estilo comunicativo que le caracteriza, el primer presidente afroamericano de EEUU respondió lo siguiente: "Son reales. Pero yo no los he visto. No están en el Área 51. No hay unas instalaciones subterráneas". Y dejó una matización irónica: "A menos que haya una enorme conspiración y lo hayan escondido del presidente de EEUU".

Posteriormente, y ante el revuelo que causan siempre estas cuestiones en EEUU, Obama tuvo que aclarar en Instagram que aquella era su opinión. Es decir, que él cree que debe existir vida más allá de la Tierra teniendo en cuenta las posibilidades infinitas que brinda el vasto universo. Pero también dejó algo claro, que él durante su tiempo en el Despacho Oval (2009-2017), no vio "prueba" alguna de que existiesen.

"No sé si son [los extraterrestres] reales o no, pero puedo decirte que [Obama] reveló información clasificada" Donald Trump, presidente de EEUU

A pesar de estas declaraciones, Trump ha asegurado que Obama "reveló información clasificada" que "no debería haberlo hecho" y que "cometió un grave error". No aclaró si se refería a que la información clasificada es que no hay constancia de alienígena alguno, pero, preguntado él directamente por la existencia de vida extraterrestre, respondió de la siguiente forma: "No sé si son reales o no, pero puedo decirte que reveló información clasificada".