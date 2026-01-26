Podemos y PSOE llegan a un acuerdo para una regularización extraordinaria de migrantes

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Irene Montero ha asegurado que la medida implicará a las personas que estén en España desde antes del 31 de diciembre de 2025. 

Diego Alonso Peña
Irene Montero, eurodiputada de Podemos.
Irene Montero, eurodiputada de Podemos.Europa Press via Getty Images

Podemos y el Partido Socialista han alcanzado este lunes un acuerdo para la regularización extraordinaria de migrantes irregulares según ha adelantado la eurodiputada de la formación morada Irene Montero. 

Los beneficiarios de esta medida tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España para lo cual tendrán que aportar empadronamiento, informes médicos, o envíos de dinero. Con la solicitud se dará una autorización provisional de residencia.

Fuentes del partido morado han explicado que la regularización se desplegará por la fórmula de real decreto, es decir, que no tendrá que pasar por la convalidación del Congreso.

La iniciativa retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 700.000 firmas y cuya toma en consideración fue apoyada en 2024 por todos los grupos parlamentarios menos Vox (310 votos a favor y 33 en contra), aunque sigue varada en la Cámara Baja.

Será aprobada este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros y Montero ha asegurado que Podemos va a velar para que el proceso sea "ágil y eficaz" y que es necesario garantizar los derechos de estas personas frente a la "violencia racista".

Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

