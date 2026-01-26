Podemos y PSOE llegan a un acuerdo para una regularización extraordinaria de migrantes
Irene Montero ha asegurado que la medida implicará a las personas que estén en España desde antes del 31 de diciembre de 2025.
Podemos y el Partido Socialista han alcanzado este lunes un acuerdo para la regularización extraordinaria de migrantes irregulares según ha adelantado la eurodiputada de la formación morada Irene Montero.
Los beneficiarios de esta medida tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España para lo cual tendrán que aportar empadronamiento, informes médicos, o envíos de dinero. Con la solicitud se dará una autorización provisional de residencia.
Fuentes del partido morado han explicado que la regularización se desplegará por la fórmula de real decreto, es decir, que no tendrá que pasar por la convalidación del Congreso.
La iniciativa retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 700.000 firmas y cuya toma en consideración fue apoyada en 2024 por todos los grupos parlamentarios menos Vox (310 votos a favor y 33 en contra), aunque sigue varada en la Cámara Baja.
Será aprobada este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros y Montero ha asegurado que Podemos va a velar para que el proceso sea "ágil y eficaz" y que es necesario garantizar los derechos de estas personas frente a la "violencia racista".