Jacob Petrus pone palabras al sentir de mucha gente que vive en las grandes ciudades 

El presentador del programa de TVE Aquí la Tierra, Jacob Petrus, visitó este jueves La Revuelta, el espacio de David Broncano en la Corporación pública, y reflexionó sobre el momento actual que se vive en las grandes ciudades y por el cual está llevando a mucha gente a volver a zonas más rurales.

El planteamiento de Petrus comenzó a raíz de contar que el próximo 27 de mayo harán 12 años en televisión con el mérito añadido de ser un programa diaria. "Hemos hecho unos 11.000 reportajes, imagínate la cantidad de gente que ha aparecido en Aquí la tierra en estos años", indicó.

Como si fuera al más puro estilo Mariano Rajoy aseguró que les "llena de orgullo y satisfacción el poder enseñar muchas veces gente del campo, de la que toca la tierra, y enseñar oficios y profesiones perdidas".

Preguntado por algunos ejemplos de estos trabajos que están desapareciendo, Petrus puso el caso del espartero: "Son gente que trabaja con materia prima como los esparteros, que quedan muy pocos y se están perdiendo".

"Para nosotros es un tesoro enseñar a gente que lo sigue haciendo, que sabemos que va a desaparecer y poder conservar esa joya y si alguien algún día ve un reportaje y lo quiere recuperar que se anime", añadió.

La migración urbano-rural

En ese momento el presentador es cuando reflexionó sobre esta migración de la ciudad al campo: "Estamos en un momento muy interesante porque nos estamos dando cuenta que vivir en grandes ciudades no es lo que nos gusta y queremos otro tipo de vida y hay mucha gente que está tomando la decisión de volver fuera, aprender un oficio, a hacer algo con las manos, etc".

El problema, como todo lo que pasa en las grandes ciudades, se debe al alto precio de la vivienda y al estilo de vida que se sigue en ellas.

"A esto ayuda el problema de la vivienda, es que está relacionado. A quién le compensa vivir en una gran ciudad para tener que pagar un alquiler de 1.800 euros si se lo puede pagar a o una habitación por 600 euros para trabajar muchas horas y no poder vivir. Entonces es cambiar de vida y disfrutar", concluyó.

La evolución del alquiler en Madrid

Tal y como muestra el portal Idealista, así es como ha evolucionado el alquiler en una ciudad como Madrid en la última década.