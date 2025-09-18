No te creerás con quien pactaría Esperanza Aguirre con tal de "echar a Sánchez"

"¿Para echar a Pedro Sánchez? Pactaría con el diablo". Así de contundente se ha mostrado esta tarde la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre preguntada sobre si aceptaría el apoyo de Junts a una moción de censura presentada por el Partido Popular.

Lo más sorprendente es que ha dicho que pactaría con el diablo cuando el diablo, según ella, es el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Para echar al diablo, que nos apoye el diablo", ha manifestado, si bien se ha mostrado escéptica sobre la posibilidad de que los de Carles Puigdemont se vayan a prestar a apoyar a su partido en una hipotética iniciativa así.

"Creo que Junts, que está consiguiendo todo lo que pide, no va a apoyar una moción de censura ni nuestra ni de Vox, pero si lo hace, pues ya le digo, con el diablo", ha dicho Aguirre.

Esta semana, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, también del PP, comentó, sin embargo, que no podría descartarse el apoyo de los independentistas a pesar de las diferencias ideológicas.

Según Albiol, PP y Junts podrían "ser capaces" de ponerse "de acuerdo para celebrar una moción de censura y convocar automáticamente unas elecciones al cabo de 55 días".

Hace unos días, Junts volvió a sumarse a Partido Popular y Vox para tumbar la reducción de la jornada laboral. "Es una vergüenza. Tres formaciones de derechas en España haciendo daño a la gente trabajadora de nuestro país y golpeándoles donde más duele", dijo entonces la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.