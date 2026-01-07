Óscar Puente (y media España) alucina con este tuit sobre Venezuela que Ayuso publicó en 2015: "Quien se mete con Chávez se mete con Venezuela"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las dirigentes políticas españolas que más a favor se ha pronunciado de la captura de Nicolás Maduro por parte del ejército de Estados Unidos en la madrugada del pasado domingo.

"Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo: asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos", escribió apenas unas horas después de conocerse la noticia. Además, criticó al gobierno español de Pedro Sánchez por haber "abandonado" al pueblo venezolano en estos últimos años. O lo que es lo mismo, le acusó de haber colaborado con el régimen chavista.

"Está claro que en los pasos más valientes que se han dado para liberar al pueblo de Venezuela el Gobierno de España no ha estado ahí y el expresidente y muchos miembros del Gobierno espero que den explicaciones de qué han hecho durante todos estos años y por qué mientras el pueblo de Venezuela se moría de hambre y ha habido persecuciones políticas, ellos tenían tantas amistades con las dictaduras", señalaba en una declaración oficial que hizo como presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sus palabras, en defensa de esta acción de Estados Unidos pese a vulnerar el derecho internacional, entran en contradicción con las mismas que ella dio en el año 2015, cuando Ayuso todavía no era la destacada dirigente del PP que es hoy.

"Quien se mete con Diosdado se mete con Maduro. Quien se mete con Maduro se mete con Chávez. Quien se mete con Chávez se mete con Velezuela (entendiendo que quiso escribir "Venezuela")", publicó en Twitter. Un comentario, en clara defensa del régimen chavista, que ahora sin duda va en la dirección contraria de su actual discurso.

Este tuit tiene un contexto. Dos días antes, Estados Unidos anunció que estaba investigando a media docena de altos funcionarios de Venezuela, incluido el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por presunto narcotráfico y lavado de dinero,

"La investigación, en manos de fiscales federales de Nueva York y Miami y en la que participa una unidad de élite de la agencia antidrogas (DEA), llevaría más de dos años en marcha preparando los casos contra Cabello y otros altos dirigentes apoyada en declaraciones de extraficantes, militares desertores y antiguos informantes próximos a las autoridades venezolanas", aseguraba por entonces el diario El País.

De tal modo que este tuit de Ayuso parece ser una defensa del gobierno de Chávez y, más concretamente, de uno de los hombres fuertes de Nicolás Maduro como ha sido Diosdado Cabello, actualmente ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido uno de los primeros que ha destacado esa contradicción entre el discurso que actualmente articula Ayuso sobre Venezuela y el que hacía gala en redes sociales hace diez años. "Eran otros tiempos", ha dicho con su habitual tono irónico Puente.

Ayuso ha sido una de las políticas españolas que más ha defendido a la oposición venezolana en estos últimos años y ha cargado contra el régimen de Maduro. Algo que le granjeó insultos por parte del ya expresidente venezolano. Llegó a llamarla "nazi" o "falangista".