Pablo Bustinduy, sobre las voces que le sitúan como candidato de consenso en la izquierda: "No es lo que aspiro a hacer"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha preferido esta mañana descartarse como candidato a las generales del nuevo proyecto que conforman, por ahora, los partidos que se aglutinaron bajo el paraguas de la marca Sumar. Aunque solo sea para al menos acallar las voces que lo sitúan como la única figura de consenso para liderar esta nueva alianza, Bustinduy ha aclarado justo antes de entrar en la Sesión de Control al Gobierno que no cree que "esa sea el papel" que deba "asumir".

"No es eso lo que aspiro a hacer", ha respondido el ministro a las preguntas de los periodistas". "Yo voy a contribuir todo lo que esté en mi mano para que la izquierda esté a la altura en 2027, pero no creo que ese sea el papel que yo deba asumir. Lo importante es que nos centremos en lo que nos ocupa, que entre la prórroga de alquileres en el decreto de la ley para paliar los efectos de la guerra en Irán. Lo más importante ahora es que peleemos por los derechos de los inquilinos e inquilinas", ha insistido.

Pablo Bustinduy es uno de los ministros que mayor aprobación recibe en el conjunto de partidos que engloba la coalición entre Sumar, Izquierda Unida, Comunes y Más Madrid y su nombre ha comenzado a resonar estos días, sobre todo en prensa, tras la debacle electoral sufrida por la izquierda en las elecciones de Castilla y León.

Este mismo lunes, un día después de la celebración de los comicios, el ministro ya fue abordado por el mismo asunto, y ya entonces quiso poner freno a los rumores. Convencido de que "la izquierda va a estar a la altura en el año 2027", el ministro remarcó que el trabajo o la reflexión que deben hacer los partidos a la izquierda del PSOE trasciende la fórmula, el formato, la candidatura o un nombre con su apellido.

La realidad es que Bustinduy no solo sería bien visto por los partidos que conforman la coalición, sino también por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, e incluso no está tan mal visto en Podemos como Yolanda Díaz. Poco antes de conocerse que la ministra de Trabajo no volvería a presentarse como candidata a las generales, el propio Rufián se dedicó a lanzar halagos a Bustinduy, para él "una de las mejores cabezas que tiene la izquierda hace años". Sería, dijo Rufián, "maravilloso" como candidato.

Bustinduy, el ministro más joven del gabinete de Pedro Sánchez, es uno de los que más iniciativas y leyes ha promovido desde que dio origen la legislatura. Aunque según el CIS su figura todavía no es de las más conocidas (solo el 30% de las personas encuestadas dijo saber quién era), es el tercer ministro mejor valorado del Ejecutivo por detrás de Carlos Cuerpo y de Margarita Robles.