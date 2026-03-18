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Pablo Bustinduy, sobre las voces que le sitúan como candidato de consenso en la izquierda: "No es lo que aspiro a hacer"
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Pablo Bustinduy, sobre las voces que le sitúan como candidato de consenso en la izquierda: "No es lo que aspiro a hacer"

El ministro de Consumo asegura que lo importante ahora es lograr "que entre la prórroga de alquileres en el decreto de la ley para paliar los efectos de la guerra".

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
VALLADOLID, 12/03/2026.- El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, atiende a los medios antes de participar en un encuentro con entidades sociales. Bustinduy se encuentra en Valladolid apoyando al candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por la coalición de IU-Sumar-VerdesEquo, Juan Gascón. EFE/R. GARCIA.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy.EFE/R.GARCIA

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha preferido esta mañana descartarse como candidato a las generales del nuevo proyecto que conforman, por ahora, los partidos que se aglutinaron bajo el paraguas de la marca Sumar. Aunque solo sea para al menos acallar las voces que lo sitúan como la única figura de consenso para liderar esta nueva alianza, Bustinduy ha aclarado justo antes de entrar en la Sesión de Control al Gobierno que no cree que "esa sea el papel" que deba "asumir".

"No es eso lo que aspiro a hacer", ha respondido el ministro a las preguntas de los periodistas". "Yo voy a contribuir todo lo que esté en mi mano para que la izquierda esté a la altura en 2027, pero no creo que ese sea el papel que yo deba asumir. Lo importante es que nos centremos en lo que nos ocupa, que entre la prórroga de alquileres en el decreto de la ley para paliar los efectos de la guerra en Irán. Lo más importante ahora es que peleemos por los derechos de los inquilinos e inquilinas", ha insistido.

Pablo Bustinduy es uno de los ministros que mayor aprobación recibe en el conjunto de partidos que engloba la coalición entre Sumar, Izquierda Unida, Comunes y Más Madrid y su nombre ha comenzado a resonar estos días, sobre todo en prensa, tras la debacle electoral sufrida por la izquierda en las elecciones de Castilla y León.

Este mismo lunes, un día después de la celebración de los comicios, el ministro ya fue abordado por el mismo asunto, y ya entonces quiso poner freno a los rumores. Convencido de que "la izquierda va a estar a la altura en el año 2027", el ministro remarcó que el trabajo o la reflexión que deben hacer los partidos a la izquierda del PSOE trasciende la fórmula, el formato, la candidatura o un nombre con su apellido.

La realidad es que Bustinduy no solo sería bien visto por los partidos que conforman la coalición, sino también por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, e incluso no está tan mal visto en Podemos como Yolanda Díaz. Poco antes de conocerse que la ministra de Trabajo no volvería a presentarse como candidata a las generales, el propio Rufián se dedicó a lanzar halagos a Bustinduy, para él "una de las mejores cabezas que tiene la izquierda hace años". Sería, dijo Rufián, "maravilloso" como candidato.

Bustinduy, el ministro más joven del gabinete de Pedro Sánchez, es uno de los que más iniciativas y leyes ha promovido desde que dio origen la legislatura. Aunque según el CIS su figura todavía no es de las más conocidas (solo el 30% de las personas encuestadas dijo saber quién era), es el tercer ministro mejor valorado del Ejecutivo por detrás de Carlos Cuerpo y de Margarita Robles.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy

Rufián le señaló para suceder a Yolanda Díaz, pero él prefiere quedarse en la retaguardia. Es el tercer ministro mejor valorado del Gobierno y ha puesto de los nervios a agencias inmobiliarias y aerolíneas. 

18 marzo
Héctor Juanatey
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Me llamó Héctor Juanatey, aunque como dice Xoan Tallón, eso no importa, todo el mundo tiene un nombre. Me gusta escribir y contar cosas. En El HuffPost escribo de política, y como política lo es todo, decirles esto es como decir todo y decir nada.

 

Sobre qué temas escribo

En El HuffPost escribo, como ya les dije, de política, que es todo. Si quisieran entrar más en detalle, les cuento: por gustar, me gusta escribir de todo aquello que me preocupa dentro y fuera de la redacción. En los últimos años, por ejemplo, he estado investigando el ascenso de la extrema derecha, una suerte de virus invisible que crece cada día más. Un crecimiento, sin embargo, que también tiene responsables, y en ellos me gusta fijarme, ya sea Elon Musk, Mark Zuckerberg o influencers de ultraderecha con cada vez más adeptos. Pero también la política es causa de la desafección de la que beben los ultras. De ahí que no haya que olvidarse nunca de temas fundamentales como la vivienda; en definitiva, de las condiciones materiales de la ciudadanía. Por ese motivo, también, y desde la cobertura que hice para Público durante el 15M en la Puerta del Sol, en Madrid, he centrado gran parte de mi trabajo en las diferentes reivindicaciones de la movilización social. Sospechen siempre de aquellos periodistas que acostumbran a agobiar con la cantinela de la objetividad. Al final, solo buscan desprestigiar el sentido mismo de la profesión.

 

Mi trayectoria

Pese a todas las advertencias, desde que me decanté por estudiar periodismo (Licenciatura y Máster en Periodismo de Investigación), a excepción de un parón en el que trabajé en discurso y comunicación política, he tenido la suerte de dedicarme a escribir. Empecé en La Voz de Galicia y, tras dejar la terruña (Galicia) y mudarme a la capital en busca de oportunidades laborales, pasé por Público, La Sexta, fui redactor fundacional de eldiario.es, y he escrito para un buen número de medios como Praza.com, la revista Luzes, Playground Magazine, La Marea, Vanity Fair o CTXT. En una ocasión estuve en el campamento de refugiados de Dajla, en el Sahara, y de allí me traje unas breves anotaciones que fueron publicadas como libro, ‘Dajla. Apuntes desde o Sahara’, editado por Praza. En otra, entrevisté a Txema Guijarro, una de las personas que trabajó en el asilo de Julian Assange y Edward Snowden, y esos diálogos se transformaron también en libro, ‘El analista. Un espía accidental en los casos Assange y Snowden’, de Libros del KO. En otro lapso de tiempo, creé junto a los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado un programa de humor, La Tuerka News, porque tengan claro que sin risas nos vamos a la m*****.

 

 

Cómo contactar conmigo:

Podéis escribirme a hjuanatey@huffpost.es. Se aceptan insultos, siempre y cuando tengan cierta gracia. Estoy en X/Twitter (@hectorjuanatey), Bluesky, (@hectorjuanatey.bsky.social), Instagram (@hectorjuanatey) y TikTok (@hectorjuanatey). Lo curioso es que, en el fondo, me gustaría que desapareciera más de una de estas plataformas.

 

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