Las explicaciones de Pedro Sánchez en el Congreso sobre la corrupción, en directo: última hora y réplicas de los grupos, minuto a minuto

"Ya estamos en elecciones, las ha convocado de facto": Belarra habla de "decepción personal"

"Millones de personas confiaron en usted para dos cosas: regenerar la política española y avanzar en derechos. A la primera usted ha contestado con gravísimos casos de corrupción. A la segunda, con el mayor rearme de la historia de nuestro país, que destina a armas y tanques el dinero de nuestra educación y de nuestras sanidad públicas. Usted y el PSOE no han servido para ninguna de las dos cosas que tenían que hacer. Dejen paso. El daño que le han hecho al proceso político de transformación impulsado por el 15M y por el 8M es irreparable. Ningún demócrata debería tener miedo a que la gente tome la palabra. Cada minuto que pasa no para de sumarle votos al PP y a Vox", ha espetado Ione Belarra, portavoz de Podemos.



"Lo que le da votos a la derecha no es que la gente vote, es que no hagan nada para resolver el problema de la vivienda y su corrupción. En política no solo cuenta la capacidad de resistencia, también la ética. No todo vale. Responda con honestidad: suba aquí y díganos, ¿qué cree que le diría el Pedro Sánchez de 2018 a M. Rajoy si alguno de sus ministros hubiese sido condenado a 24 años de cárcel por corrupción? ¿Por qué cesó a Ábalos en 2021 sin ninguna explicación aparente? Todo el mundo piensa que usted lo sabía y lo tapó".



"Usted nos ha desvelado cuál es su última jugada: planea traer los Presupuestos Generales del Estado para 2027 después de toda la legislatura sin ni siquiera intentar traerlos. Va a ser como el programa del PSOE, sonarán muy bien pero no tendrán intención de aplicarlos. Y después convocará elecciones". Belarra ha asegurado sentirse decepcionada personalmente. "Pensé que el PSOE había aprendido alguna lección".