Pedro Sánchez pide "tiempo" y "defender la verdad" sobre su mujer y su hermano: "Son inocentes"

No cambia nada. Pedro Sánchez se ha mostrado tranquilo pese a la situación judicial tanto de su hermano, David Sánchez, como de su esposa, Begoña Gómez, ambos a las puertas de afrontar juicio oral. En una comparecencia desde Nueva York tras participar en diferentes actos alrededor de la Asamblea General de la ONU, el presidente del Gobierno ha asegurado que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio", como ya ha repetido en anteriores ocasiones.

"Tocará defender la verdad y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes. Y espero que cuando salga tenga la misma repercusión que lo que ha tenido ahora", ha añadido haciendo hincapié en el 'ruido' mediático tras las recientes decisiones judiciales.