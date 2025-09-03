Peinado actúa tras las críticas de Sánchez a algunos jueces y pide todos los correos de Begoña Gómez desde 2018

El juez Juan Carlos Peinado ha tardado menos de dos días en responder al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que este criticase la labor de algunos jueces "que pretenden hacer política" en Televisión Española. El encargado de la causa de la mujer del presidente del Gobierno ha solicitado todos sus correos desde el día 11 de julio de 2018 hasta la actualidad según ha adelantado el diario El Confidencial. La solicitud llega después de que el líder del Ejecutivo concediese también una entrevista al medio británico The Guardian en el que ha reflexionado sobre la labor judicial.

La acción del juez reside en que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estudie los correos de Begoña Gómez después de que en agosto preguntase a Presidencia del Gobierno si ella contaba con algún correo oficial. "A la vista del oficio recibido por la Secretaría General de Presidencia del Gobierno con el informe adjunto de la Unidad de Tecnologías de la Información y las comunicaciones de la Presidencia del Gobierno, requiérase a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que remita a este Juzgado copia de los correos desde el día 11 de julio de 2018 hasta el día de la fecha", ha solicitado Peinado en un escrito.

Por su parte, la defensa de Begoña Gómez ha pedido que se suspenda su declaración que está prevista para este mes de septiembre. Todo ello sucedió debido a que hace unas semanas, Peinado solicitó la declaración tanto de Gómez como de su asesora, Cristina Álvarez, acusada por malversación de fondos.

La mujer de Pedro Sánchez ya figuraba como investigada por presuntos delitos de tráficos de influencia, corrupción, apropiación indebida o hasta intrusismo laboral dentro de su trabajo como codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid. Después de un año de causa, ninguno de los caminos tomados por el juez ha llegado a ningún puerto, de ahí las declaraciones de Sánchez en los últimos días acerca de "la intencionalidad de algunos jueces".

El juez adelanta la declaración de Begoña Gómez

juez Juan Carlos Peinado ha adelantado al próximo día 10 la declaración como investigada por un delito de malversación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que estaba fijada para el día 11 y que su letrado había pedido aplazar por coincidir con un señalamiento previo en Canarias.

Peinado ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso EFE este miércoles, en la que "quedando acreditada suficientemente la coincidencia de señalamientos", se acuerda modificar el señalamiento para el 10 de septiembre a las 12:00 horas.