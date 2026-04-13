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Peinado cierra la instrucción y procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos
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Peinado cierra la instrucción y procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos

Por los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca

Javier Escartín
Javier Escartín
Begoña Gómez en la Asamblea de MadridEuropa Press - Eduardo Parra

El juez Peinado ha ordenado el procesamiento de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Finalmente no le sentará en el banquillo por intrusismo profesional, el quinto delito que ha investigado durante estos meses.

Javier Escartín
Javier Escartín
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Jefe de Hard de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Trabajó nueve años como coordinador digital en ABC, cuatro como director digital en COPE y un año como redactor en Mediaset. En El HuffPost comenzó trabajando como redactor de política desde septiembre de 2022 y después asumió la jefatura de dicha sección.

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