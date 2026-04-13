Peinado cierra la instrucción y procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos
Por los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca
El juez Peinado ha ordenado el procesamiento de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Finalmente no le sentará en el banquillo por intrusismo profesional, el quinto delito que ha investigado durante estos meses.