Pérez Llorca afirma que se presenta para sustituir a Mazón "sin haber firmado ningún acuerdo" con Vox
Pérez Llorca afirma que se presenta para sustituir a Mazón "sin haber firmado ningún acuerdo" con Vox

"No es relevante la firma de ningún documento", ha asegurado el mismo, que aun así ha querido dejar claro que ha visto "mucha cordialidad y sentido de la responsabilidad". 

Juanfran Pérez Llorca
El secretario general de PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este miércoles que se presenta a la Presidencia de la Generalitat "sin haber firmado ningún acuerdo de Gobierno" con el partido de ultraderecha Vox, pues tal y como ha defendido "no es relevante la firma de ningún documento". 

