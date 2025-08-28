Polémica con unos comensales judíos por la pizza "Stop genocide" de un local en Tarifa (Cádiz)

Un grupo de judíos ha denunciado que fueron increpados con "insultos antisemitas" al querer abandonar una pizzería de Tarifa (Cádiz) después de comprobar que una de las pizzas del menú se llamaba "Stop Genocide" (Stop al genocidio), en referencia directa a la ofensiva israelí sobre Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Según recoge Europa Sur citando a la web Enfoque Judío, estas personas decidieron irse del establecimiento por la oferta de esta pizza. Al hacerlo, sin embargo, aseguran que recibieron insultos como “sionistas de mierda”. Los afectados trasladaron el caso a un grupo de WhatsApp comunitario de la zona, denunciando el carácter ofensivo de la situación.

El restaurante, sin embargo, señala que las conductas agresivas las sufrieron ellos por parte de los clientes. "Al ver nuestra iniciativa solidaria - por cada pizza Stop Genocide donamos 10 € a Médicos Sin Fronteras para ayudar a civiles en Gaza - tras mostrar su disconformidad algunos reaccionaron con gritos, insultos y amenazas, llegando casi a la agresión física. Otros clientes se asustaron y se marcharon", señalan en un escrito publicado en su cuenta en Instagram. El establecimiento asegura que uno de los comensales era un "afamado exfutbolista francés".

"En La Trattoria recibimos a todos con respeto, sin importar origen o creencias. Lo único que no toleramos es la violencia ni las mentiras. También queremos recordar que nuestra causa, no es una causa política, es humanitaria y que el dinero lo recibirá integramente Medicos Sin Fronteras, una organización médico-humanitaria, no política", añaden.

La pizza "Stop Genocide" que ofrecen desde el pasado 7 de agosto cuesta 15 euros (diez de ellos se donan) y tiene como ingredientes mozzarella, salsa de tomate, salami picante de ternera halal, cebolla morada y aceitunas negras. El restaurante se comprometió a publicar el próximo 5 de septiembre el justificante oficial de la donación a Médicos Sin Fronteras.