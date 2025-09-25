Qué podría haber detrás de la negativa de Ayuso para no condenar el genocidio en Gaza

Nada más comenzar la entrevista en el programa La Nación +, el conocido presentador argentino Eduardo Feinmann anuncia su presencia como "uno de los hombres de la comunidad judía española más importantes, gran empresario y, dicen algunos, uno de los mentores de Isabel Díaz Ayuso". Enfrente tiene a David Hatchwell Altaras, que no contradice la presentación. Es el 15 de junio de 2023, y Feinmann lanza una primera pregunta cargada de intenciones: "¿Cómo pudieron terminar con el populismo en España?" Hatchwell, en aquel momento presidente de la Comunidad Judía de Madrid, contesta convencido: "Eso tiene un nombre y un apellido y es Isabel Díaz Ayuso, una mujer extraordinaria, joven, pero con un talento increíble, que dice la verdad, que la gente entiende que es una persona de bien y además no tiene un afán político por ser lideresa... Por eso no es la candidata en las elecciones nacionales. Ha demostrado que fue capaz de descabezar una hidra comunista-populista que estaba realmente empezando a destrozar España por dentro". Unos diez años antes de aquella entrevista, en 2014, el español David Hatchwell, presidente de la multinacional Excem, contribuyó con 9.000 euros a la campaña electoral del todavía primer ministro israelí, Benjamin Netanyahyu. Fue uno de sus quince donantes más generosos, según publicó El País.

El nombre de David Hatchwell ha vuelto a resonar estos días a raíz de la posición proisraelí de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no solo no define como genocidio el asedio israelí en Gaza, sino que tampoco lo condena; algo que sí hace, sin embargo, con las posiciones propalestinas, como las protestas durante La Vuelta, que comparó con los atentados de los Juegos Olímpicos de Múnich. Muchas personas han recuperado la figura del empresario y su cercanía con el PP de Madrid para explicar la ausencia de reprobaciones a Israel en boca de Isabel Díaz Ayuso, pero también de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. Actual presidente de la Fundación Hispanojudía, Hatchwell fue cofundador de la asociación proisraelí Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), y es propietario de la asociación Zakut, que en muy poco tiempo tras su constitución recibió dos millones de euros en subvenciones de tres gobiernos autonómicos del Partido Popular. Pero Hatchwell fue también uno de los empresarios que luchó por traer el Eurovegas a Madrid o el productor e inversor del musical Malinche, de Nacho Cano, íntimo amigo de Ayuso.

En la actualidad, David Hatchwell es presidente de la Fundación Hispano Judía, que él mismo creó en el año 2016 junto a otro exmiembro del PP, el exministro y expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, "tras la aprobación de la ley que habilita a los descendientes de sefardíes a obtener la nacionalidad española". En 2020, José Luis Martínez-Almeida cedió a la Fundación el edificio que albergaba el centro social okupado La Ingobernable para que abrieran el Museo Hispano Judío (MHJ). Al final no salió, pero muy poco después, Metro de Madrid adjudicó a la misma Fundación la cesión en régimen de alquiler de un edificio en el rico barrio de Salamanca. Lo anunció la propia Isabel Díaz Ayuso en enero de 2024, durante la Reunión Anual en Recuerdo del Holocausto organizada por la Asociación Judía Europea.

En una entrevista para la Agencia AJN sobre el museo, Hatchwell dijo ser "escéptico hacia los gobiernos en general", pero no con el de Madrid. "Tenemos una situación que es una excepción, porque el Gobierno autonómico de Madrid es un privilegio, encabezado por una líder que es una persona extraordinaria, Isabel Díaz Ayuso, que es joven en edad, pero tiene la experiencia y el valor de una jabata, y está haciendo un gran cambio en lo que es España. Además, mantiene una línea continuista en la Comunidad de Madrid, que ha tenido excelentes líderes como Esperanza Aguirre o Alberto Ruiz Gallardón".

En junio de 2022, además, la presidenta de la Comunidad de Madrid inauguró el encuentro empresarial Madrid and The New Middle East, una cumbre impulsada por, entre otros, el propio David Hatchwell, para profundizar en la cooperación económica entre Israel, Emiratos Árabes Unidos y España. Como presidente de Excem, que heredó de su padre, el nombre de Hatchwell también saltó a los medios durante el escándalo de las escuchas a políticos independentistas catalanes por haber sido el intermediario, según publicó El Periódico, que permitió la adquisición del software espía Pegasus.

Hace unos días, desde la proisraelí ACOM, fundada por Hatchwell pero presidida por Ángel Más, se hicieron eco de una entrevista que le hicieron en DNews. Allí, Hatchwell realizó un discurso muy similar al que defiende el Partido Popular. "El presidente Sánchez ha decidido que España tiene que escorarse a la ultraizquierda y ha usado la causa antiisraelí, propalestina pero sobre todo antiisraelí, para librarse de los problemas legales que tiene", dijo antes de definir la posición de Sánchez como "una cortina de humo para no hablar de los casos de su esposa, su hermano y sus dos exsecretarios de Organización". En la conversación, Hatchwell aprovechó además para "felicitar a Santiago Abascal, que constantemente se pone de lado de Israel", pero también a Isabel Díaz Ayuso, "que siempre ha sido muy clara para defender sin ningún tipo de excusas la única democracia en la región". Aunque el presidente de la Fundación Hispano Judía reconoció las palabras de Alberto Núñez Feijóo, comentó que el presidente del PP debía ser "aún más firme y claro". "Hay que ser meridianamente claro en que es una campaña de desprestigio y de cortinas de humo de un presidente que está terminando un mandato aliado con los peores odiadores de la democracia y la Constitución españolas".

Aunque desde la Fundación Hispano Judía mantienen un perfil bastante más comedido que el de ACOM, desde donde se insulta incluso al presidente del Gobierno, las publicaciones en redes de la CEO de la Fundación de David Hatchwell, Mona Sánchez-Rubio, demuestran la cercanía con Ayuso. En X, sus últimas apariciones son para replicar un texto del jefe de Gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, y para celebrar la decisión de prohibir banderas palestinas en los colegios.