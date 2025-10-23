¿Qué es Madrid Network y por qué ha puesto en jaque al Gobierno de Ayuso?

Casi como si se tratara de un sketch de Pantomima Full, la asociación Madrid Network se define como "una potente red de networking", un "meeting point" y un "espacio business friendly donde generar oportunidades de negocio". Creada en 2007 por el Gobierno de la Comunidad de Madrid liderado por el Partido Popular de Esperanza Aguirre, Madrid Network es una entidad público-privada que establece conexiones, no se sabe muy bien cuáles, con empresas, a las que a su vez contacta entre sí. Pero Madrid Network es también la agencia en la que trabajó la actual presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, entre 2008 y 2011 con un salario de más de 4.000 euros al mes. Y como ella, otros tantos miembros del PP, que cobraban de la entidad mientras trabajaban para el partido. Madrid Network es también un pozo de fondos públicos repartidos a destajo a unas y otras empresas sin que nadie supiera muy bien para qué. Ahora, el Tribunal Supremo ha obligado a la Comunidad de Madrid a entregar las memorias anuales de la agencia, unas cuentas que el Gobierno del Partido Popular pretendía mantener ocultas.

¿Qué es Madrid Network?

Desconocida para la gran mayoría, el Gobierno de Esperanza Aguirre creó Madrid Network en 2007 con la intención de impulsar la innovación tecnológica en la región. Entonces, el nombre que recibió fue el de Red de Parques y Clústeres de la Comunidad de Madrid. En 2010, el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno que encabezaba José Luis Rodríguez Zapatero firmó un acuerdo con la Comunidad de Madrid para favorecer el "desarrollo de la estrategia estatal de innovación". El acuerdo iba acompañado de un crédito de 80 millones de euros que Esperanza Aguirre transfirió de manera inmediata a Madrid Network, en aquel momento presidida por Antonio Beteta, a la sazón consejero de Hacienda del Gobierno regional.

Un pozo sin fondo, pero con muchos fondos

En 2015, el diario El País reveló que, gracias a ese préstamo que Aguirre transfirió de manera inmediata, Madrid Network "gastó en 2011 cinco millones en asesorías externas, contratación de ejecutivos y grupos de presión o lobbies, algunos ligados al PP". Aquel año, Madrid Network contrató a 72 gabinetes, asociaciones y profesionales para asesoría. Entre ellos, destaca el bufete Equipo Económico, el gabinete creado por el exministro Cristóbal Montoro, ahora investigado. Solo en 2011, Madrid Network pagó a Equipo Económico 646.073 euros. En total, Equipo Económico recibió casi dos millones de euros por parte de la entidad. Otro de los gabinetes más beneficiados en 2011 fue Business Assestment Plans & Projects, con 349.200 euros, y presidido por Manuel Lamela Fernández, consejero de Sanidad de Aguirre entre 2003 y 2007.

La opacidad

A pesar de recibir fondos públicos, Madrid Network funcionaba como una empresa privada por lo que no estaba sujeta al mismo control que las sociedades públicas. Nadie podía vigilar sus adjudicaciones, ni siquiera la Asamblea de Madrid. Una alfombra roja para el reparto de 80 millones provenientes del Estado. Claro que ese dinero, al tratarse de un préstamo, debía devolverse. Pero no fue así. En un momento dado, Madrid Network dejó de pagar a la Comunidad de Madrid, que a su vez dejó de pagar al Gobierno central. Según publicó eldiario.es, en 2023 la deuda superaba los 50 millones de euros y, a falta de conocer el último informe de la Cámara de Cuentas de Madrid, "los datos apuntan a que la deuda puede estar rozando ahora mismo los 70 millones de euros".

¿Y por qué vuelve ahora el tema?

Desde hace años, los distintos Gobiernos del Partido Popular (desde Aguirre, pasando por Cristina Cifuentes y hasta Isabel Díaz Ayuso) se han negado a ofrecer detalles acerca de las cuentas de Madrid Network, con una deuda en aumento constante. Según el Gobierno regional, si lo hicieran podrían dañar a las empresas implicadas. Pero el argumento cojea, al menos para un nada sospechoso Tribunal Supremo. En un auto fechado el pasado 8 de octubre y al que ha tenido acceso eldiario.es, el Supremo obliga a la Comunidad de Madrid a hacer públicas las memorias anuales de Madrid Network.

¿Ayuso qué ha dicho?

Nada. Esta mañana, en la Asamblea de Madrid, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, preguntó a la presidenta de la Comunidad sobre el tema. "¿Por qué pagó a través de Madrid Network casi dos millones al despacho de Montoro, alguna ley que quisieran cambiar, algún favorcillo personal que hubiese que pagar? Cuéntenos", planteó Espinar. ¿Contestó Ayuso? No. Quien sí hablo del tema fue el portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache. "Yo creo que es un intento desesperado por desviar el foco de atención sobre la realidad, sobre la actualidad. Quizás el cambio de hora tiene que ver con esto, ¿no? Volver a legislaturas anteriores, a presidentes anteriores para intentar atacar al PP no les va a funcionar", dijo. Y ya.