¿Quién insulta, Sánchez o el PP?; por Alán Barroso
"La oposición en este país no es que esté floja, es que directamente da vergüenza ajena".

Pedro Sánchez en una entrevista dice: “La polarización de España es asimétrica. Yo no insulto.” Y entonces sale corriendo la marquesa y diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y le contesta compartiendo un vídeo de un debate electoral en el que Sánchez le decía a Rajoy que un presidente del Gobierno tenía que ser una persona decente. 

A ver si me entero. ¿De verdad Cayetana ha tenido que ir a buscar un vídeo de hace 10 años, en el que Sánchez le decía a Rajoy que “no es decente” como si eso fuese el peor de los insultos? ¿Y lo dicen desde el partido del 'me gusta la fruta' y del 'que te vote Txapote?' ¡Que se han hecho chapitas y camisetas llamando hijo de puta al presidente del gobierno! 

Y si tu argumento para demostrar que Sánchez insulta igual que vosotros es rebuscar en el baúl de los recuerdos de hace una década esta cosa, apaga y vámonos. Porque lo que realmente demuestra es que la oposición en este país no es que esté floja, es que directamente da vergüenza ajena.

