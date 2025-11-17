Robles revela un ataque israelí contra tropas españolas este domingo en Líbano: "La ONU publicó una nota de condena pero Israel trató de justificarlo"

"Ayer un tanque israelí atacaron tropas españoles en Líbano". Esta afirmación de la ministra de Defensa, Margarita Robles ha dejado a todos los asistentes del foro Metafuturo de Atresmedia perplejo. La denuncia de la mandataria española ha sorprendido a Ana Pastor, que se encontraba entrevistándola en dicho foro, en el que dialogaban sobre los numerosos frentes abiertos que hay en estos momentos en el mundo, con Ucrania y Palestina como principales focos.

Sin embargo, la ministra de Defensa ha ido más allá, y tras tildar el alto el fuego que hay en Gaza de estar "cogido con pinzas", ha desvelado la noticia. "Sin ir más lejos, en Líbano, tenemos un contingente español que trabaja para la ONU en FINUL y ayer (domingo) fue atacado por un tanque israelí. Por suerte, Naciones Unidas sacó una nota de condena pero Israel ha tratado de justificarlo", ha asegurado Robles.

Según informó la ONU a través de un comunicado, "los proyectiles de ametralladora pesada impactaron a unos cinco metros de las fuerzas de paz, que se desplazaban a pie y tuvieron que refugiarse en el terreno". Por suerte, apuntan que todas las tropas pudieron ponerse "a salvo treinta minutos después, cuando el tanque Merkava se replegó al interior de la posición de las FDI".

Este ataque parece que, pese a pillar por sorpresa a las tropas, no es algo especialmente extraño. Por ello, FINUL pidió a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que cesen sus ataques "a través de los canales de enlace de sus fuerzas", y recordaron a Tel-Aviv que estas acciones suponen una "grave violación de la resolución 1701" de la ONU.

Asimismo, Robles ha señalado que las tropas españolas llevan en Líbano desde "hace más de 15 años con un compromiso firme por la paz en Líbano y por la ONU". Tras esto, Pastor le ha preguntado sobre la "justificación" israelí, a lo que Robles ha explicado que desde el país hebreo aseguraron que "había sido un error, que abrirían una investigación".

Pese a esto, la ministra ha querido poner en valor la relación entre España y Líbano, país al que España "quiere y se siente próximo" y que "desgraciadamente no ha encontrado la paz".

En otro orden de cosas, la ministra ha hablado de la inestabilidad presente en gran parte del planeta, con Ucrania como principal foco bélico desde hace casi cuatro años y del que parece que no se termina de vislumbrar una paz o tregua próxima. Respecto a este conflicto, Robles ha destacado el papel de la UE, y ha asegurado que si no fuera por la Unión, "Ucrania habría sido invadida".