Israel ataca el sur de Gaza tras notificar un ataque de Hamás sobre sus tropas en Rafah
Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguran que el grupo armado palestino abrió fuego con francotiradores y artillería.
Gaza, de nuevo, al borde de la guerra. El Ejército israelí ha iniciado un ataque sobre el sur de la Franja, alrededor de Rafah, en respuesta a un ataque previo de Hamás contra sus tropas en la zona.
Según una información adelantada por las Fuerzas de Defensa de Israel y confirmada por medios locales como el Haaretz y la agencia EFE, Hamás inició las hostilidades "con fuego de francotirador y de artillería antitanque".
Este movimiento fue considerado de inmediato una violación del alto el fuego en vigor en Gaza desde el aún cercano 10 de octubre, en una reunión de urgencia del Gobierno de Benjamin Netanyahu. Poco después, llegó el movimiento militar, con una "respuesta" en forma de fuego de artillería y bombardeos aéreos sobre la zona este de Rafah. Por el momento no hay información de potenciales víctimas.