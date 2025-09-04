Sánchez no acudirá de forma presencial a la reunión sobre Ucrania en París por una avería en el Falcon
El presidente del Gobierno comparecerá vía telemática en la reunión.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá este jueves a París donde previsiblemente iba a participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania, donde se ratificará el apoyo de España a este país ante la agresión rusa. El inconveniente ha surgido durante el viaje en el que el avión oficial ha sufrido una avería que ha obligado a dar la vuelta hacia Madrid. Desde Moncloa aseguran que el líder del Ejecutivo intervendrá de forma telemática en el encuentro.
La reunión, a la que finalmente no podrá asistir el presidente del Gobierno, será presidida por el líder francés Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, con el que se reunió Sánchez este miércoles.
La coalición agrupa a 35 países, la mayoría de ellos europeos y otros como Canadá, Japón y Australia. Tanto el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, como Pedro Sánchez por el reciente incidente y otros participantes tendrán que intervenir a través de una videoconferencia.
El objetivo es analizar el trabajo realizado en las últimas semanas sobre las garantías de seguridad para Ucrania y las consecuencias de que Rusia siga rechazando la paz.
Además, el foro se ha consolidado como un punto clave de las estrategias europeas para llegar a puntos en común a la hora de actuar en la crisis ucraniana. Desde el Ejecutivo español, se considera a esta reunión como una oportunidad fundamental para reafirmar su defensa de la paz en Europa e internacional.