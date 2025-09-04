Sánchez no acudirá de forma presencial a la reunión sobre Ucrania en París por una avería en el Falcon

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saluda a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la reunión sobre defensa del Consejo Europeo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá este jueves a París donde previsiblemente iba a participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania, donde se ratificará el apoyo de España a este país ante la agresión rusa. El inconveniente ha surgido durante el viaje en el que el avión oficial ha sufrido una avería que ha obligado a dar la vuelta hacia Madrid. Desde Moncloa aseguran que el líder del Ejecutivo intervendrá de forma telemática en el encuentro.

La reunión, a la que finalmente no podrá asistir el presidente del Gobierno, será presidida por el líder francés Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, con el que se reunió Sánchez este miércoles.

La coalición agrupa a 35 países, la mayoría de ellos europeos y otros como Canadá, Japón y Australia. Tanto el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, como Pedro Sánchez por el reciente incidente y otros participantes tendrán que intervenir a través de una videoconferencia.

El objetivo es analizar el trabajo realizado en las últimas semanas sobre las garantías de seguridad para Ucrania y las consecuencias de que Rusia siga rechazando la paz.

Además, el foro se ha consolidado como un punto clave de las estrategias europeas para llegar a puntos en común a la hora de actuar en la crisis ucraniana. Desde el Ejecutivo español, se considera a esta reunión como una oportunidad fundamental para reafirmar su defensa de la paz en Europa e internacional.