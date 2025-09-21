Sánchez acusa a Aznar de ver armas donde no había y no reconocer la "barbarie" en Gaza

GAVA BARCELONA, ESPAÑA - 21 DE SEPTIEMBRE: (De izquierda a derecha) El Presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. (Foto de Lorena Sopena/Europa Press vía Getty Images)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido este domingo a las críticas de José María Aznar por su postura sobre Gaza, recordándole que el expresidente "veía armas de destrucción masiva donde no existían" pero es "incapaz de ver la barbarie" que, según Sánchez, perpetra el presidente israelí Benjamin Netanyahu en Gaza.

En su intervención durante la Festa de la Rosa en Gavà (Barcelona), un evento anual del PSC, Sánchez ha pedido a Aznar que se disculpe por la "guerra de Irak", su "mentira" sobre dicha guerra y su vinculación con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. "Lo que la ciudadanía espera de Aznar son disculpas", ha defendido el socialista.

Por otra parte, en su discurso, Sánchez también se ha comprometido a seguir trabajando por los derechos de las personas con discapacidad, por mejorar las condiciones de los bomberos forestales y por aumentar el salario mínimo interprofesional. Además, destacó la necesidad de un plan estatal de vivienda y un Pacto de Estado frente a la emergencia climática, pidiendo a la oposición que "deje a un lado su dogmatismo ideológico" para abordar estos problemas, que, según él, "no van de siglas, sino de vidas".

En cuanto al empleo, Sánchez ha defendido la reducción de la jornada laboral, señalando que el PSOE liderará esta propuesta, "no solo para los trabajadores, sino también para los empresarios".

El acto fue concurrido por más de 15.000 personas y contó con la presencia de varios altos cargos del PSC, incluyendo al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.