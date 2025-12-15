Ilia Topuria denuncia en un comunicado un "intento de extorsión"

El campeón de la UFC, Ilia Topuria, ha emitido un comunicado que ha recogido ¡Hola! en exclusiva en el que ha denunciado un "intento de extorsión" en pleno divorcio de su exmujer, la empresaria venezolana Giorgina Uzcategui, con la que tuvo en 2024 a su segunda hija Georgina. Según el luchador, quería mantener silencio ante la situación, pero ha decidido pronunciarse ya que ha visto "amenazada" su "paz", su "familia" y su "nombre".

Según ha detallado en el comunicado, ha sufrido varias "presiones" en los últimos meses amenazando con "difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero", ante lo que responde que "la verdad solo tiene un camino: los hechos".

El propio Topuria anunció el pasado mes de noviembre que se retiraba de la competición de la UFC por estar viviendo un "momento difícil" en su vida personal y que buscaba "centrarse en sus hijos" en plena separación de su exmujer. Este es el comunicado íntegro:

"En las últimas semanas sabéis que he tenido que renunciar temporalmente a defender mi título, algo que, como imaginaréis, no ha sido una decisión fácil. Pero cuando la vida te pone ante situaciones que amenazan tu paz, tu familia y tu nombre, llega un momento en el que hay que dar un paso al frente. Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos.

Todos ellos están perfectamente documentados —audios, mensajes, testimonios y videos— y están siendo puestos a disposición judicial para proceder legalmente no solo por intento de extorsión, sino también por falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales, además de por todas las amenazas recibidas. He intentado mantener silencio para proteger a mis hijos, que son los pilares de mi vida, pero he entendido que callar ya no es proteger: es permitir que la mentira siga creciendo.

Muchas personas han pasado por situaciones similares y la justicia, tarde o temprano, ha puesto cada cosa en su sitio. Hoy me toca dar un paso adelante y ser un ejemplo de que nadie debe ceder ante la presión, la manipulación o el miedo. Quienes me conocen saben que jamás he ejercido violencia contra nadie y que mis valores siempre han sido los del respeto, la disciplina y la honestidad. Doy este paso por mi familia, por mí y por todas las personas que necesitan ver que la verdad se defiende con hechos.

Confío plenamente en la justicia y pongo en sus manos todo lo que he vivido. Como comprenderéis, por respeto a mis hijos y al proceso judicial, no haré más declaraciones. Solo pido que no se especule y que se respete la intimidad de mi familia en un momento tan delicado, algo que siempre habéis hecho y por lo que estoy profundamente agradecido. Mi verdad no necesita gritar; solo necesita ser escuchada. Gracias a todos".