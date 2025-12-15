Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Esta es la manicura más deseada para Navidad y hacerla en casa es muy fácil
Las Frosted Berry Nails son tendencia esta temporada. 

La Navidad está a la vuelta de la esquina y muchas personas ya están planificando sus looks de Nochevieja, algún tratamiento para tener una piel radiante en todos los eventos navideños o una manicura especialmente festiva. En este sentido, triunfan las uñas con efectos metalizados, con purpurina y en tonos burdeos.

Este año, la tendencia que triunfa combina varias de estas opciones. Se trata de las Frosted Berry Nails, una manicura color cereza o frambuesa con un toque de brillo que puede emular tanto al azúcar glas como a un copo de nieve. 

"Las uñas en tonos baya —rojos profundos, fucsias intensos, morados jugosos— siempre han sido un clásico del otoño. Pero esta temporada de frío llegan con un giro totalmente invernal: el efecto frosted, un brillo helado, metálico y luminoso que recuerda a los frutos del bosque cubiertos por la primera escarcha del invierno", explican desde la firma de esmaltes Masglo, donde proponen varios tonos para lograr este efecto. 

Desde la firma proponen varias opciones para lograr esta tendencia. La primera de ellas es elegir un color clásico dentro de la gama cromática de burdeos o cereza y aplicar por encima un top coat de efecto nacarado. La segunda de las propuestas es mantener el esmalte tradicional en la base pero aplicar un top coat perlado en la punta de la uña para conseguir un efecto degradado. 

Por último, para lograr el efecto frosted berry, desde Masglo proponen colocar una base metalizada sobre el esmalte clásico para conseguir un efecto metalizado.

Desde hace años, las manicuras metalizadas y de efecto glaseado se han posicionado como una de las tendencias más populares, en parte gracias a influencers como Hailey Bieber, que popularizó las uñas glazed donut. Hace unos meses, Selena Gómez también apostó por los perlados para su boda, apostando por una 'manicura celestial' de tonos rosados suaves, con efecto traslucido y un toque de brillo para que la uña refleje la luz. 

Ahora, esta tendencia se traslada a los tonos burdeos que no solo son la estrella de la Navidad desde hace años, sino que también han sido protagonistas durante todo el otoño para maquillar el rostro, utilizando el color vino tanto en labios como en mejillas y párpados. 

