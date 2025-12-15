La mano derecha de Putin se deja de indirectas y señala a este país de la OTAN: "Objetivo legítimo para fuerzas armadas rusas"

La advertencia ya no llega envuelta en ambigüedades diplomáticas. Desde Moscú, uno de los hombres más influyentes del Kremlin ha apuntado de forma directa a Reino Unido, miembro clave de la OTAN, y lo ha situado en el centro de un posible escenario de confrontación militar. El mensaje, duro y sin rodeos, eleva el tono en un momento en el que la guerra de Ucrania sigue sin una salida clara y el miedo a una escalada global vuelve a ganar peso en la agenda internacional.

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, considerado el principal ejecutor de la política exterior del presidente Vladimir Putin, lanzó esta advertencia durante un encuentro con embajadores. Allí dejó claro que cualquier iniciativa occidental que implique el despliegue de tropas en suelo ucraniano no sería vista como neutral ni pacificadora por Moscú, sino como una amenaza directa.

Advertencia directa a Londres

Las palabras del jefe de la diplomacia rusa fueron especialmente contundentes al referirse a la idea de crear una fuerza internacional de paz impulsada desde Europa. Según su planteamiento, esas unidades no tendrían carácter humanitario ni mediador, sino que formarían parte de una estrategia para prolongar el conflicto y presionar militarmente a Rusia.

En ese contexto, subrayó que cualquier contingente extranjero que entrase en Ucrania bajo esa etiqueta se convertiría automáticamente en un "objetivo legítimo" para el ejército ruso. El mensaje iba dirigido, de manera implícita pero inequívoca, a Londres, a quien acusó de avivar la confrontación y de liderar iniciativas militares que, en su opinión, acercan peligrosamente al continente a un choque de mayor escala.

Desde Moscú se sostiene que algunos gobiernos europeos están incrementando su gasto en defensa y promoviendo escenarios de amenaza futura por razones internas, con el objetivo de reforzar su posición política. Según esta visión, Rusia estaría siendo utilizada como elemento movilizador para justificar decisiones militares y estratégicas que, lejos de buscar la paz, agravarían la tensión.

La “Coalición de los Dispuestos” y el momento crítico

Las declaraciones rusas llegan en paralelo a un movimiento diplomático liderado por el primer ministro británico, que ha anunciado su intención de copresidir una llamada "Coalición de los Dispuestos". Esta iniciativa, en la que participan también líderes europeos y el presidente ucraniano, pretende coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de Ucrania y, llegado el caso, supervisar un eventual alto el fuego.

Desde Downing Street se insiste en que Europa se encuentra ante un punto decisivo. Las conversaciones para poner fin a la guerra atraviesan una fase delicada y cualquier error de cálculo podría tener consecuencias irreversibles. Un portavoz oficial ha señalado que el trabajo sobre un plan de paz continúa de manera intensa y que los próximos días serán determinantes para definir el rumbo del conflicto.

Sin embargo, desde la óptica rusa, este tipo de alianzas no hacen sino alimentar la desconfianza. Moscú interpreta la coalición como un paso previo a una implicación militar directa y rechaza de plano la idea de que fuerzas occidentales puedan desplegarse cerca de sus fronteras sin provocar una respuesta.

Ucrania mira a la negociación

Mientras tanto, Kiev intenta mantener abierta la vía diplomática. El presidente ucraniano ha expresado públicamente su esperanza de que las conversaciones en curso, especialmente las mantenidas con representantes de Estados Unidos, puedan traducirse en avances reales hacia el fin de la guerra. En un tono más conciliador, ha señalado que la semana podría traer noticias capaces de reducir el sufrimiento y detener el derramamiento de sangre.

Aun así, el contraste entre este mensaje y el endurecimiento del discurso ruso pone de relieve la fragilidad del momento actual. Las amenazas cruzadas, los movimientos militares y las declaraciones incendiarias dibujan un escenario en el que la paz parece tan necesaria como difícil.

La advertencia lanzada desde Moscú no es solo un gesto retórico. Al señalar a un país concreto de la OTAN y calificarlo como potencial objetivo militar, Rusia eleva la presión y envía un mensaje claro: cualquier paso que interprete como intervención directa tendrá consecuencias. En un tablero internacional cada vez más tenso, la línea entre la disuasión y la escalada se vuelve peligrosamente fina.