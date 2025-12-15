La consejera de Page que deslizó irregularidades en las primarias que ganó Sánchez pide ahora disculpas: "Soy humana y, como tal, imperfecta"

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha y miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha pedido disculpas por sus declaraciones en las que cuestionó el proceso de primarias de su partido de 2017 y ha afirmado que se arrepiente de haberlas hecho.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Simón ha trasladado sus "más sinceras disculpas" después de las declaraciones en las que este viernes reclamó al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que asuma responsabilidades "en primera persona" por las denuncias de acoso sexual y las actitudes machistas de varios de sus colaboradores más cercanos.

En este contexto, se refirió al proceso de primarias de 2017 para decir que "ahora se entienden muchas cosas" porque "había agrupaciones en las que de repente aparecían 30 o 40 personas que no se sabía de dónde". "Eso en ese momento no se pudo denunciar porque no sabíamos cómo habían ocurrido estas cuestiones ni tampoco quién era el responsable, pero eran comportamientos que llamaban mucho la atención. Y ahora, con todo lo que está pasando, con todo lo que está saliendo a la luz, con todo lo que estamos viendo, a lo mejor se explican muchas cuestiones de cosas que pasaban en ese momento", dijo Simón.

Simón ha opinado que en esas declaraciones en las que mostró su rechazo a los comportamientos machistas no debería haber hecho referencia a "momentos pasados" como las primarias de 2017 porque "no aporta nada" a la situación actual.

"Aquellos años fueron momentos difíciles en los que todos cometimos errores, yo la primera, pero siempre he sentido un gran orgullo de cómo después de aquellos momentos desgarradores supimos reconstruirnos y centrarnos en lo importante, que es trabajar por el bienestar de las personas", ha reflexionado Sara Simón, que ha asegurado que se arrepiente "profundamente de haber hecho esa referencia".

"Para todos los que os hayas sentido ofendidos o que hayáis entendido que he cometido un error, mis más sinceras disculpas. Soy humana, y como tal, imperfecta. Sí que me gustaría aclarar que las declaraciones no son inducidas por nadie, y que si fue un error, fue un error único y exclusivamente mío", ha añadido Simón.

En una rueda de prensa este lunes, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha opinado que tanto si esas declaraciones eran "verdad" como si no, Simón "no debería estar ni un minuto más" en el Ejecutivo regional. Agudo se ha preguntado "de qué se arrepiente" Sara Simón y ha cuestionado si "algún dirigente hombre del PSOE de Castilla-La Mancha ha ordenado a la consejera que rectifique".

La también portavoz parlamentaria del PP ha sostenido que la consejera debería dejar su cargo después de estas declaraciones y las disculpas públicas, porque, "si es cierto que ha habido irregularidades", ha estado ocho años "sin denunciar" y si ha "mentido", tienen que cesarla por hacer una "denuncia falsa".