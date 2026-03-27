Sánchez y Pradales acuerdan la cogestión de los tres aeropuertos vascos a través de un órgano bilateral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Lehendakari, Imanol Pradales han acordado la cogestión de los tres aeropuertos vascos a través de un órgano bilateral aeroportuario.

"Hasta hoy, Euskadi no tenía ni voz ni voto en materia aeroportuaria. Con este acuerdo, Euskadi podrá empezar a participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos", ha enfatizado el Lehendakari.

Así se ha acordado en la tercera reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación celebrada esta viernes en Madrid y que han presidido ambos presidentes. Las dos administraciones han cerrado otros seis acuerdos, en el marco de la negociación de traspasos para completar el Estatuto de Gernika, y otros más sobre medidas para reforzar la seguridad pública.

Finalmente, se cerrado el acuerdo sobre los aeródromos vascos, sobre los que se había alcanzado un preacuerdo el pasado 16 de marzo en la subcomisión Aeroportuaria en Madrid. De esta forma, se ha acordado la creación de un Órgano Bilateral Aeroportuario Euskadi-Estado como instrumento de concurrencia, participación y cooperación entre ambas administraciones, lo que supondrá la colaboración, coordinación y gestión compartida de los Aeropuertos de Bilbao, Hondarribia (Guipúzcoa) y Foronda (Álava).

Esto permitirá, tal como ha explicado el Lehendakari, mejorar e impulsar las capacidades de los aeropuertos vascos, "influir en las inversiones y en los planes que las definen", y mejorar la conectividad y el servicio de los aeródromos de Euskadi.

"Hasta hoy Euskadi no tenía ni voz ni voto en materia aeroportuaria. Con este acuerdo, Euskadi podrá empezar a participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos. Seguimos avanzando, pero queda mucho por hacer y acordar. Y conviene recordar, una y otra vez, que son competencias que pertenecen al pueblo vasco por Ley y referéndum, y que el Estado sigue sin cumplir", ha subrayado en alusión al Estatuto de Gernika.

Otros traspasos

Además de aeropuertos, se han cerrado acuerdos para la transferencia de otras materias, entre las que se cita el ICO (Instituto de Crédito Oficial), con un marco de cooperación financiera entre el ICO y el Instituto Vasco de Finanzas para mejorar el acceso a la financiación empresarial y apoyar proyectos de interés económico y social,

También se incluyen, en relación a pymes, actuaciones conjuntas canalizadas a través del Instituto Vasco de Finanzas dirigidas a mejorar el acceso a la financiación y apoyar el desarrollo de proyectos industriales y empresariales de la pequeña y mediana empresa en Euskadi.

Además, se acordado el traspaso a Euskadi de la gestión de subvenciones a la contratación de seguros agrarios combinados y de las funciones de información a los productores en su ámbito territorial

También se incluye la Inspección pesquera, de manera que se acuerda el ejercicio efectivo por parte de Euskadi de las funciones de vigilancia, inspección y control en aguas interiores y exteriores, tanto en pesca comercial como recreativa.

En Seguridad privada, se acuerda avanzar en la cooperación en materia de servicios privados de seguridad, lo que permitirá aumentar las capacidades de Euskadi en formación o habilitación.

Por último, sobre tráfico y, respecto a los permisos de conducción, se traspasan a Euskadi la competencia sobre los centros de reconocimiento médico y reeducación vial.