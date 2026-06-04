Enric Juliana hace un matiz muy importante entre la corrupción del PP y del PSOE: va a traer cola 

Los casos de corrupción que afectan al PSOE protagonizan estos días los principales titulares. El Gobierno busca salir indemne, mientras, la oposición intenta sacar rédito de ello, pese a que tienen varios casos pendientes de juicio.

Sobre ello ha opinado el periodista Enric Juliana, adjunto al director en La Vanguardia. Lo ha hecho en X, explicando cuál es la principal diferencia entre los casos de corrupción del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

No obstante, lo ha hecho sin mencionarlos directamente, utilizando pseudónimos. "El Partido Alfa sabe controlar los aparatos del Estado", asegura el periodista catalán, quien se refiere así al PP.

"Kitchen no ha pasado del segundo piso. Púnica ha tardado 13 años en juzgarse", ha recordado Juliana, quien apunta, irónico, que "el que puede hacer, hace", en referencia a la frase que pronunció el expresidente del Gobierno José María Aznar.

"Cada vez que el Partido Beta baja los sótanos hay un drama o un esperpento", añade el periodista, quien se refiere de esta forma al PSOE. De esta forma, explica la desproporcionalidad que se da en función del partido al que afecta, especialmente en ámbitos como el judicial.

"No cierra la legislatura"

Recientemente, Juliana tomó la palabra para analizar la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Según el catalán, que habló junto al periodista Alberto Surio en una charla para El Diario Vasco, el caso "no cierra la legislatura".

"No creo, los que ganaron la moción de censura hace ocho años tienen la posibilidad de programar un final. Concluimos así. Luego ya vamos a votar. Esta es la posibilidad, la tienen, está en sus manos".

Para Juliana, "todo el mundo está nervioso porque el PSOE no se mueve". En aquella ocasión lo explicó así: "Las fuerzas periféricas, en ambos casos, en Cataluña y el País Vasco, hay competición. No es una única fuerza".