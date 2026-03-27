El futuro del Guernica: Pradales reivindica su traslado temporal al País Vasco por "reparación y memoria histórica" 

Pocas obras reflejan tan bien el horror y la barbarie de la guerra. Una pieza que plasma sobre el lienzo el terror, sufrimiento y lo que llegaron a suponer los bombardeos de la Legión Cóndor de la Luftwaffe nazi alemana y la Aviazione Legionaria fascista italiana durante la Guerra Civil española. Su autor, Pablo Picasso, utilizó en 1937 el lenguaje cubista y monocromático para descomponer las figuras humanas y animales en planos fragmentados por los explosivos enviados desde las aeronaves. Tras más de cuatro décadas en el exilio en Nueva York, en septiembre de 1981 el lienzo regresó a España, concretamente a Madrid. Sin embargo, ahora y por primera vez en la historia, el lienzo podría ser trasladado a Euskadi.

La noticia ha llegado tras el encuentro que han mantenido el lendakari Imanol Pradales con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según el dirigente vasco, este traslado podría suponer un gesto de memoria histórica y "reparación simbólica" hacia el pueblo vasco, y como "un mensaje al mundo" sobre "lo que supone una guerra y la atrocidad que deriva de las dictaduras".

La petición del lendakari no es la primera vez que se realiza desde el Gobierno autonómico. La primera vez que se solicitó de manera formal fue en 1997 coincidiendo precisamente con la inauguración del Museo Guggenheim Bilbao. Sin embargo, el Gobierno español, alegando a motivos de conservación y fragilidad, rechazó la propuesta por el bien de la obra de Picasso. En 2006 se volvió a reiterar la petición con un rechazo similar que se fundamentaba en la integridad de la obra y, ahora, la petición vuelve a emerger como un símbolo contra los horrores de la guerra y el antifascismo.

En la comparecencia posterior a la reunión en Moncloa, Perales ha solicitado que Guernica se exhiba en el museo Guggenhiem de Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027 debido al 90 aniversario del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika.

Además, según el lendakari se trataría de "una fórmula de reparación y memoria histórica", además de "un reconocimiento en este momento geopolítico de lo que supone una guerra y la atrocidad que deriva de las dictaduras". Es decir, la reivindicación del lendakari no sólo tratará de reivindicar el pasado y recordar los horrores de la guerra, sino trasladar una lección al presente para que el terror no vuelva a repetirse.

El dirigente vasco también ha reconocido reuniones con Ernest Urtasun, ministro de Cultura, para que este traslado pueda ser efectivo después de décadas desde que la obra magna de Picasso llegara a España desde el exilio. La vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, se reunió el pasado martes con el ministro para solicitar la elaboración de un análisis sobre las posibilidades técnicas y los costes de trasladar provisionalmente el 'Guernica' a Euskadi.

Pese a ello, Pradales ha ha aclarado que no se ha solicitado un informe sobre la conservación del cuadro, como el que hizo público ayer el Museo Reina Sofía, sino un estudio para determinar en qué condiciones sería posible trasladarlo. En otras palabras, se están estudiando los procedimientos que podrían dar la viabilidad al traslado del cuadro y que todavía no se ha cerrado si será posible y bajo qué condiciones se puede producir el movimiento de una de las obras magnas del arte español y la insignia antibelicista por excelencia.

Después de Semana Santa se volverá a realizar una reunión con los representantes de Cultura de ambos Ejecutivos para poder seguir hablando y desarrollando la materia de una reivindicación histórica de Euskadi. "Me parecería un grave error político cerrar la puerta, con el informe del Reina Sofía, a esta cuestión y así se lo he trasladado a Sánchez", ha explicado Pradales, quien ha recordado que esta petición, planteada el año pasado al presidente del Gobierno, ha sido un reclamo habitual de los diferentes lendakaris que ha tenido el País Vasco.

Con todo, las negociaciones no están cerradas y el futuro del Guernica seguirán pendiendo del hilo de los estudios e informes que certifiquen la seguridad de la obra maestra de Picasso para poder ser trasladada al lugar en el que se basaron sus trazos y horrores. Después de Semana Santa se seguirán esgrimiendo las líneas de la negociación para que Euskadi logre que el cuadro pise por primera vez su tierra y que se haga un homenaje de memoria histórica por motivo del 90 aniversario del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika.