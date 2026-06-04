El primer positivo de hantavirus está ya en su casa después de haber recibido el alta

Una bandera amarilla ondea en el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, a su llegada al puerto de Róterdam, Países Bajos, para su desinfección, el 18 de mayo de 2026.

Buenas noticias. El primer pasajero del crucero MV Hondius que dio positivo en hantavirus el pasado 11 de mayo se encuentra ya en su casa tras haber sido dado de alta al haber pasado más de tres días asintomático y obtener las dos últimas pruebas PCR negativas, según han podido informar este jueves fuentes del Ministerio de Sanidad.

El hombre, de 70 años, será sometido ahora a un seguimiento clínico durante los seis próximos meses para controlar posibles secuelas y monitorizar su evolución, ya que los estudios más recientes sobre hantavirus Andes, la cepa con la que resultó contagiado, muestran que la detección del virus en sangre puede persistir durante un periodo prolongado tras la recuperación clínica.

El paciente ingresó en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Hospital Gómez Ulla el pasado 11 de mayo, un día después de haber desembarcado del MV Hondius en el Puerto de La Granadilla de Tenerife. Tras el alta, no deberá guardar cuarentena, como sí deben hacer los otros 12 pasajeros considerados contactos estrechos, que siguen negativos y asintomáticos.

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