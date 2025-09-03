Sánchez y Starmer celebran el acuerdo por Gibraltar en la primera visita oficial del presidente del Gobierno en Londres desde el Brexit

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer ministro británico, Keir Starmer, han firmado en Londres un Marco Bilateral Estratégico que refuerza los lazos entre los dos países y profundiza la colaboración y la cooperación en un amplio abanico de temas.

Desde Moncloa han informado de que los acuerdos se encuentran estructurados en siete apartados: crecimiento sostenible, política exterior y de desarrollo, relaciones entre ambas sociedades, política climática y energética, seguridad y defensa europea, cooperación judicial y migración, y transporte.

Sánchez y Starmer se han reunido este miércoles en Downing Street para abordar los diferentes asuntos que han marcado recientemente la actualidad política de España y Reino Unido, siendo uno de los asuntos centrales el histórico y reciente acuerdo al que ambos países han llegado respecto al nuevo estatus de Gibraltar, y que entierra décadas de enfrentamiento y tensiones por el Peñón.

Este encuentro tiene especial relevancia, ya que es la primera vez que el presidente del Gobierno visita Londres en visita oficial desde que entrara en vigor el Brexit. Más allá de este hecho, los dos mandatarios han mostrado una gran sintonía, han dialogado acerca de los otros dos gran temas que marcan la agenda internacional desde hace años: la guerra en Ucrania y el conflicto en la Franja de Gaza y han firmado un marco bilateral estratégico para reforzar las relaciones entre ambos países.

Antes de la reunión, Sánchez ha celebrado el acuerdo por Gibraltar, el cual ha definido como "afortunado", y agradeció la colaboración de Starmer para que el acuerdo llegara a buen puerto. El presidente del Gobierno también hizo referencia a los más de siete años que hacía que el máximo representante del Ejecutivo no pisaba el número 10 de Downing Street, considerando que es "mucho tiempo".

Respecto a la situación actual, Sánchez ha señalado que ambos gobiernos se encuentran muy alineados en numerosos asuntos y siguen una línea muy parecida en materia política. El presidente del Gobierno destacó el mismo posicionamiento de ambos ejecutivos respecto a los conflictos internacionales (en Gaza y Ucrania), en materia de igualdad de género, en desarrollo sostenible y en la transición verde y energética entre otros muchos.

"Estamos en perfecta sintonía en lo que respecta a algunos debates globales como el cambio climático o la terrible tragedia a la que nos enfrentamos en Gaza", ha afirmado el presidente del Gobierno en las breves declaraciones ofrecidas a los medios antes de la reunión.

Solución de dos estados en Oriente Medio

Uno de los temas candentes ha sido, como en los últimos meses, el conflicto en Gaza. Ante esta cuestión, tanto Sánchez como Starmer se han mostrado partidarios de promover la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, que aporte cierta estabilidad en la región de Oriente Medio, en constante inestabilidad.

Así lo han dejado plasmado con la firma del acuerdo por parte de ambos líderes, que abogan por la apertura de un diálogo periódico entre España y Reino Unido sobre Oriente Medio. En este asunto, España ya dio un paso adelante en 2024, cuando el Ejecutivo tomó la decisión de reconocer a Palestina como estado. Desde entonces, se ha convertido en una causa defendida y liderada por el Gobierno en Europa. Por su parte, Starmer ha comunicado a Sánchez la intención de que Reino Unido haga lo mismo este mimo mes.