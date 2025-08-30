Sánchez expresa su apoyo a Abbas tras la "injusta revocación" de EEUU del visado de los diplomáticos palestinos en la ONU

Pedro Sánchez y Mahmoud Abbas, en septiembre de 2022, juntos para asistir al 77º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado este sábado con el presidente palestino, Mahmud Abbas, y le ha mostrado el firme apoyo de España tras la decisión de Estados Unidos de revocar los visados de los diplomáticos palestinos que iban a acudir a la Asamblea General de la ONU.

"He hablado con el presidente Abbas para expresarle el firme apoyo de España tras la injusta revocación de los visados a los delegados palestinos en la próxima semana de alto nivel de la ONU", ha señalado.

El líder del Ejecutivo ha justificado en el mismo mensaje en la red social X que "Palestina tiene derecho a hacer oír su voz en Naciones Unidas y en todos los foros internacionales".

"Los ataques a civiles en Gaza son inhumanos y deben cesar inmediatamente. Hay que permitir el paso de la ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento de la población", ha defendido.

Sánchez, como viene siendo habitual desde el Gobierno, ha aprovechado su mensaje para reiterar que España aboga por "aplicar la solución de los dos Estados es el único camino para la paz".

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, también le ha pedido a la Administración de Donald Trump que reconsidere su decisión de impedirle acudir a la Asamblea General de la ONU.

"La Presidencia (palestina) ha instado al Gobierno estadounidense a reconsiderar y revocar su decisión de denegar los visados de entrada a Nueva York a la delegación palestina que planea asistir a las reuniones de la Asamblea General de la ONU", reza un comunicado de la oficina de Abbas, que ha expresado su "profundo pesar y consternación" por el anuncio de Washington.

Abbas ha asegurado que "esta decisión contraviene" tanto el Derecho Internacional como el acuerdo suscrito entre la organización internacional y Estados Unidos (firmado en 1947), que obliga a este último a emitir visados a los representantes y empleados de los Estados miembros, y de aquellos asociados a las actividades de la ONU. "Especialmente desde que el Estado palestino es un miembro observador", ha agregado.