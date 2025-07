Un profesor de historia no da puntada sin hilo al ver el tuit de Vox sobre Iñaki Williams

El jugador del Athletic de Bilbao, Iñaki Williams, ha enfurecido a la ultraderecha después de afirmar este martes en rueda de prensa que hay que derribar los "muros" que han levantado recientemente los discursos xenófobos en España.

En concreto, al ser preguntado por lo que significa ser capitán siendo negro en una sociedad donde la ultraderecha crece, el futbolista fue contundente: "Supone mucho. Si no fuese por mis padres, Nico y yo no estaríamos aquí. Tenemos la suerte de representar a mucha gente que viene de fuera. Ahora que parece que está de moda la ultraderecha, los que tenemos voz intentaremos seguir tirando barreras".

No es la primera vez que el hermano de Nico Williams, también jugador del Athletic, habla de forma y clara rotunda contra el racismo: “Llámame malo, dime que no te gusta cómo juego. Pero no te metas con mi color de piel, con la orientación sexual, con mil cosas... Hay que tener tolerancia cero”, señaló en 2024.

Sus palabras de ahora han generado un gran revuelo, especialmente en las cuentas de redes sociales próximas a la ultraderecha. "Iñaki Williams pertenece a una privilegiada élite que no tiene ni idea de los problemas del pueblo, que, paradójicamente, costea sus multimillonarios sueldos por pegarle pataditas a un balón. Aquí lo único ultra que hay es la ultraignorancia y eso se arregla ultraleyendo", señalaba uno. "El futbolista Iñaki Williams, cuyos padres entraron en España violando la ley, aprovecha una pregunta sobre lo que supone ser el primer negro capitán del Athletic para defender la inmigración ilegal", decía otro.

Vox tampoco se quedó callado y en redes sociales cargó contra el futbolista. "Los españoles están hartos de que multimillonarios les digan a los más humildes lo que tienen que votar y lo que tienen que sufrir", escribieron en un tuit. Un mensaje que, por supuesto, ha generado muchísimas críticas. "Abascal el humilde de clase trabajadora que lleva toda la vida viviendo de los chiringuitos. ¿A quien pretendéis engañar?", "No digáis tonterías, vosotros habéis venido a la política para proteger los privilegios de los multimillonarios" O "Vuestra ideología es lo que diga Donald Trump" son algunos de los mensajes de respuesta que se pueden leer.

Jagoba Álvarez Ereño, un profesor de historia con casi 10.000 seguidores en X, antes Twitter, recogió el tuit de Vox y ha dejado una respuesta para enmarcar. "Iñaki Williams habla de la ultraderecha y en Vox se dan por aludidos", señala en un certero mensaje que lleva ya casi 500 retuits en apenas unas horas.