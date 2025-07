Iñaki Williams habla así de la ultraderecha y Baldoví no tarda en reaccionar con un rotundo tuit 

El portavoz de Compromis en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, ha compartido en su cuenta de X el discurso que dio este lunes en rueda de prensa el futbolista vasco y nuevo capitán del Athletic Club, Iñaki Williams.

El mayor de los dos hermanos, que a sus 31 años va a cumplir su un undécima temporada en el primer equipo, fue preguntado por todo lo que supone para él haber podido convertirse en el primer capitán negro de la historia del club. Su respuesta fue uno de los momentos más comentados de este lunes.

"Supone mucho. Parece casualidad cuando mi madre y mi padre me parieron en Bilbao hace 31 años y al final el destino es el destino. Si no fuese por ellos ni yo ni Nico estaríamos aquí y ahora tenemos la suerte de poder representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día y el ser una de las referencias, ya no solo en Euskadi si no en España, es importante para nosotros", afirmó.

Tal y como destacó, ambos hermanos, igual que para otros jugadores del Ahtletic de raza negra como Adama Boiro, Álvaro Djalo o Adu Ares, vienen de "familias muy humildes y el poder exponer de esta manera lo que viene a hacer aquí la gente es bueno para todos". "Está de moda la ultraderecha, pero nosotros, que tenemos voz, intentaremos seguir trabajando, callando bocas y tirando barreras", sentenció el que es uno de los ídolos de la afición bilbaína.

Rápidamente su discurso tuvo una gran repercusión y Williams recibió multitud de comentarios, también desde sectores políticos. Baldoví ha sido uno de los primeros en compartirlo y valorarlo a través de su cuenta de X.

"Si tienes que compartir un vídeo hoy, que sea este de Iñaki Williams. Estos deberían ser los referentes de la juventud, y no el grupo de rancios de ultraderecha que viven instalados en la hipérbole y el catastrofismo. Nuestra sociedad es mejor que esto", ha afirmado el político valenciano.