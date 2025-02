Una anciana roba una lata de atún, le pillan y el gesto del policía es para aplaudir una y otra vez

Ojo a la historia que cuenta esta semana el diario La Stampa. En Biella, una ciudad italiana de la región de Piamonte que es la primera del país en los rankings de riqueza y consumo, hay personas mayores que no pueden permitirse comprar una lata de atún. Entre ellos, se encuentra una mujer de 85 años que fue al supermercado Eurospin de via Rosselli, hizo las pequeñas compras que le permitía su pensión y luego quedó deslumbrada por una lata de atún de diez euros. El dinero no le alcanzaba, así que la escondió e intentó robarla.

Sin embargo, los trabajadores del supermercado se dieron cuenta y denunciaron lo sucedido a la policía, cuya jefatura provincial se encuentra a pocos metros de distancia. Una patrulla encontró a la mujer justo cuando salía del supermercado y se dirigía lentamente hacia su casa, arrastrando tras de sí su carrito de la compra.

La detuvieron y la llevaron de nuevo al supermercado donde, sin embargo, tras conocer los detalles del asunto y dada la vergüenza de la anciana por el gesto instintivo, la policía decidió sacarla del apuro y pagarle los bienes robados. Un policía sacó diez euros de su cartera y se los entregó al cajero. En ese momento, el gerente de la tienda desistió de presentar la denuncia contra la anciana.