'Anonimato', ¿qué importa saber si Han Solo o Darth Vader es tu padre?

Anonimato de Mariano Rochman en el Teatro Lara plantea un dilema que estuvo presente hace poco en los medios, y que la polarización política y la chocante realidad han retirado de la circulación: el debate planteado por las personas nacidas por inseminación artificial y su derecho a conocer a su progenitor. Se trata de un derecho que les niega la ley actual, excepto en caso de riesgo vital.

El planteamiento es sencillo. Una pareja se acaba de quedar embarazada. La ginecóloga diligente les hace la historia clínica y en ella detecta que el marido tiene antecedentes familiares de la enfermedad de Steinert. Una enfermedad hereditaria con muy mal pronóstico y le pide que se estudie para ver si la ha heredado y si es posible que la transmita.

La noticia le raya, vamos que si le raya, por el miedo a transmitir la enfermedad a su hijo o hija. Esto da lugar a una conversación con su madre. Su objetivo es saber desde cuándo los hombres de la familia presentaban posiblemente esta enfermedad tan grave de la que murió su padre cuando él tenía seis años. O si la cosa fue solo puntual.

La madre, que tiene ante la vida una actitud relajada, si no fuera por su nuera que la saca de sus casillas, la mala pécora, acaba haciéndole una revelación. Su padre no es su padre, pues siendo conscientes de la herencia decidieron romper la cadena y recurrir a un banco de esperma para tener un hijo sin la carga genética paterna.

A partir de ese momento el hijo entra shock. Si su padre no era su padre, ¿quién es su padre? Y ¿quién fue ese hombre que le cuidó, le educó y lo quiso? Y si esa relación era una mentira y, por tanto, se ha quedado sin referente paterno, sin ejemplo a seguir ¿podrá ser un buen padre como pensaba que era el suyo? Y ¿por qué todo su entorno mantuvo esa mentira? ¿Cómo es que nunca encontraron el momento de contárselo?

Un momento de la representación de 'Anonimato' Juanjo Molina

Todas esas dudas son las que le sirven a Mariano Rochman, que también interpreta a Iván, el protagonista de esta historia, para armar el Belén. Es decir, la función. Y plantear los conflictos que le provocan con su esposa y con su madre, y, en general, con el mundo, ya que según la obra su mundo se viene a reducir a la relación que tiene con estas dos mujeres.

La situación hubiera dado para una comedia desopilante, y a veces parece que la obra va a ir por ese lado, sobre todo por cómo Rochman presenta e interpreta al protagonista. Como también hubiera dado para una tragedia. Y hay momentos en los que el montaje parece que va a ir por este lado.

Pero no acaba tomando ni uno ni otro camino. Se queda entremedias, sin llegar a ser una tragicomedia. Lo que quizás descoloca al espectador, sobre todo a los más jóvenes. Y lo que, tal vez, resta intensidad a la función a medida que se va desarrollando.

Puede que esa indefinición se deba a las decisiones tomadas por la directora de escena, la actriz María Pastor. Entre estas decisiones se encuentra el que los actores se dirijan al público cuando refieren sus argumentos. Los miren e interpelen de una manera directa. Como planteando cada uno su punto de vista y buscando la aprobación o desaprobación del respetable. Pidiéndoles de alguna manera un posicionamiento consciente sobre el caso, más allá de la asistencia pasiva a la función.

Un intento algo forzado de involucrarles en un debate que desde fuera puede que sirva como curiosidad o tema para hablar en una sobremesa o una reunión familiar o con amigos, pero que posiblemente al espectador en general le interese poco o nada, siempre y cuando no se encuentre afectado directa o indirectamente por esa situación.

'Anonimato' se representa en el Teatro Lara de Madrid Juanjo Molina

Problemas del primer mundo, como los que se tratan con mejor o peor fortuna en otras obras que también están en cartelera o han pasado por ella como son Un Dios Salvaje, Laponia, Victoria, Terapia Integral o El favor. Un mundo de clase media, por muy proletarizada que esté, y bienestar económico. De vida confortable, cómoda, representada en esta ocasión por una alfombra cuadrada de pelo corto que cubre el escenario.

Elemento suficiente para marcar el cuadrilátero en el que los tres personajes se golpean en los combates verbales de a dos que tienen durante toda la función. Mientras que el tercero, se sienta en una silla de tijera de madera, momento de relax en el que asiste mudo a lo que se dicen los otros dos personajes y en el que se echa en falta un cutman . Un toma y daca, un dar y recibir, al que el elenco se entrega de forma eficiente. Y en el que le dan sobre todo al personaje del marido.

Propuestas en las que se olvida que en los clásicos el conocimiento del desconocido padre biológico o su búsqueda es una tragedia. Ya sea en Edipo Rey de Sofocles, como en Star Wars de George Lucas.

En cualquier caso, Anonimato es una obra que no da respuestas al problema general de que la legislación impida conocer a los donantes de esperma. Aunque sí da una respuesta individual al caso particular que trata teniendo en cuenta las circunstancias concretas creadas por Rochman para el personaje principal.

Que incluye una visita a la psicóloga para entender sus relaciones personales y las emociones que le provocan. Incluso ir más allá, y ya que está, continuar una terapia para resolver otros problemas emocionales que tiene desde la infancia. Parece que de eso, de los traumas infantiles, se conozca o no al padre biológico, nadie se libra.