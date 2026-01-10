Es el doble de grande que Madrid y se está volviendo azul: imágenes de satélite la NASA captan la agonía del iceberg A-23A

Es muy habitual esas imágenes de icebergs desprendidos y a la deriva, derritiéndose poco a poco. Con los satélites es fácil identificarlos y seguir su proceso, pero hay uno que ha sorprendido además por su cambio de color. Esta es la historia de la agonía del iceberg A-23A.

Esta mole de hielo es uno de los más grandes y longevos jamás observados, y además está cambiando de color. Y no es una buena señal. Imágenes captadas a finales de diciembre de 2025 por el satélite Terra de la NASA y la NOAA muestran extensas zonas azul intenso en su superficie, provocadas por la acumulación de agua de deshielo.

Ese tono azul, visible desde el espacio, es un síntoma claro de deterioro avanzado. Los científicos creen que el A-23A podría estar a días o semanas de desintegrarse por completo mientras deriva hacia aguas cada vez más cálidas del Atlántico Sur.

Un gigante nacido en la Antártida

El A-23A se desprendió en 1986 de la Plataforma de hielo Filchner, en la Antártida. Entonces era un coloso de cima plana que ocupaba casi 40.000 kilómetros cuadrados, casi el doble del tamaño del estado de Rhode Island.

Hoy su superficie se ha reducido drásticamente. Según el Centro Nacional de Hielo de Estados Unidos, el iceberg tiene ahora unos 1.180 kilómetros cuadrados. Aunque parezca poco comparado con su tamaño original, sigue siendo más grande que ciudades como Nueva York y aproximadamente el doble de Madrid.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, el iceberg sufrió rupturas importantes al entrar en contacto con las condiciones relativamente cálidas del verano del hemisferio sur.

El azul que anuncia la ruptura

El 26 de diciembre de 2025, el instrumento MODIS del satélite Terra captó una imagen clara del iceberg cubierto de charcos de agua azul. Un día después, un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional fotografió el A-23A desde una distancia mucho menor, mostrando un lago de deshielo aún más extenso.

Estas formaciones, descritas por los expertos como "papilla azul", indican que el hielo se está debilitando desde arriba.

"El peso del agua se acumula en las grietas del hielo y las obliga a abrirse", explicó Ted Scambos, investigador principal de la Universidad de Colorado en Boulder.

Grietas, fosos y estrías milenarias

Las imágenes también muestran una línea blanca alrededor del borde del iceberg, que contiene agua de deshielo azul. Según Scambos, se trata de un patrón conocido como "foso-terraplén", causado por la curvatura ascendente del hielo cuando los bordes se derriten en la línea de flotación, según explicó en un comunicado.

Además, el A-23A presenta rayas azules y blancas que no son recientes. Son estrías formadas hace cientos de años, cuando el hielo fue arrastrado lentamente por el lecho rocoso antártico.

"Es impresionante que estas marcas sigan visibles tras tanto tiempo, después de enormes nevadas y un fuerte deshielo desde abajo", señaló Chris Shuman, científico retirado de la Universidad de Maryland en declaraciones publicadas en Popular Science.

¿El final está cerca?

Shuman advierte de otro fenómeno inquietante: una posible fuga o 'reventón'. Ocurre cuando la presión del agua acumulada perfora el hielo desde dentro, debilitando aún más la estructura. "No espero que el A-23A sobreviva todo el verano austral", afirmó.

El iceberg se encuentra en una zona conocida entre los expertos como el "cementerio de icebergs", donde los cielos despejados y las temperaturas más altas aceleran su desintegración. El cambio climático no hace más que intensificar este proceso, con récords continuos de temperatura del aire y del agua.

Mientras el A-23A se apaga, otros gigantes como A-81, B22A o D15A, todos con más de 500 millas cuadradas, esperan su turno para iniciar el mismo viaje hacia el norte.