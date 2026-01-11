Chus, español tras ingresar en un hospital de EEUU: "Apreciad lo que tenéis en España porque vale oro"

Chus Ortega es un joven creador de contenido y deportista español que publica vídeos en redes sociales sobre su día a día en Estados Unidos. Uno de los que más ha arrasado recientemente en la plataforma de TikTok (@chuusitoo) ha sido el de su mensaje sobre la sanidad estadounidense y, por ende, advierte sobre la española.

Por desgracia, Chus pasó un día entero hospitalizado debido a unas fuertes anginas, a lo que es muy propenso. Tras vivir cómo es la sanidad en EEUU, advierte nada más comenzar el vídeo: "Así es la dura realidad y os la cuento desde dentro".

Todo empezó al empezar a notarse la garganta "rara" y, tras someterse a un test de anginas y dar positivo, empezó a tomar el antibiótico recetado por el médico durante tres o cuatro días. A pesar de tomar ibuprofeno y paracetamol, no estaba mejorando.

Peor que el primer día

De poco le sirvió a Chus la receta de medicamentos del médico que le atendió, ya que se encontró peor que el primer día, a pesar de que, normalmente, las anginas le duran un día o dos.

"Al final la broma se me fue de las manos y tuve que pasar por el hospital, me midieron las constantes vitales, me pusieron una vía para darme suero y decidieron que tenían que hacerme un TAC porque tenía una placa de pus de tres centímetros en mitad de la garganta", ha relatado el joven.

Finalmente, le mandaron de urgencia a otro hospital y el otorrinolaringólogo le tenía que drenar el pus. De hecho, le advirtieron de que no podía esperar que ya, según los médicos, "me iba a quedar sin flujo de aire en bastante poco tiempo".

El mayor daño de su vida

El proceso de drenarle la pus lo ha descrito como "el mayor daño" que le han hecho en su vida, tras introducirle por la boca una aguja de unos "8 o 10 centímetros hasta tocar el final de la garganta".

"Grité muchísimo, lloré y estaba sudando una barbaridad, pero una vez con la garganta dormida, el chico (médico) cogió otra aguja, me la volvió a meter por la boca y en este caso empezó a sacar pus hasta que lo dejó lo más limpio posible", ha recordado.

No hay color si se habla de la sanidad en España

Chuso ha terminado el vídeo revelando la intención con la que ha relatado lo que le ha sucedido en el hospital de EEUU y pide que se valore la sanidad que hay en España.

"Una cosa tan sencilla como la que podría ser una amigdalitis, si se te complica en España, lo arreglan 'gratis' en un rato", ha defendido el joven. El precio a pagar por la intervención ha revelado que todavía no la sabe, pero ha admitido que ni quiere saberla.

"Apreciad lo que tenéis en España porque sinceramente vale oro", ha rematado el joven.