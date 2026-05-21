Vox pide de nuevo derogar la ley de Violencia de Género, esta vez en el Senado

La extrema derecha ha vuelto a solicitar la derogación de la ley de Violencia de Género, en esta ocasión en el Senado. La senadora de Vox, Paloma Gómez Enríquez, ha presentado la moción para debatirlo en la Comisión de Igualdad y denuncia las consecuencias de la normativa.

"Hay que decir que casi todos los grupos parlamentarios han contribuido de forma decisiva a la implantación de dicho concepto de "violencia de género", al desarrollo del marco ideológico que lo envuelve y a la adopción de medidas que, lejos de ofrecer una respuesta eficaz, han evidenciado sus limitaciones", asegura la formación de extrema derecha que asegura que el término de la violencia de género "atribuye al varón una posición de riesgo penal". Además, reincide de nuevo en terminología como las denuncias falsas, la "detención del denunciado" y asocia la violencia machista a un concepto meramente ideológico, por lo que pide la "erradicación del vigente marco legal".

Una solicitud similar a la que lleva haciendo la extrema derecha desde que logró sacar representación parlamentaria que también ha llevado a cabo en el Congreso y en numerosos territorios autonómicos. En esta ocasión, también ha solicitado derogar la ley de Libertad Sexual y otras normas relacionadas con los derechos de las mueres como la eliminación del Ministerio de Igualdad o la retirada de ayduas y mecanismos de acreditación a las víctimas.

La portavoz socialista en y senadora por Pontevedra, Carmela Silva, ha considerado la iniciativa ultra como "un ataque sin precedentes contra las víctimas, contra los consensos democráticos y contra el propio Estado de Derecho". "Se trata de una infamia contra las víctimas de violencia machista" y ha exigido al PP "romper de inmediato con quienes atacan la democracia y los derechos de las mujeres”. "El Partido Popular debe decidir de una vez si quiere seguir siendo rehén de la ultraderecha y traicionar a las mujeres, o si está dispuesto a defender los valores democráticos básicos que esta moción pisotea de forma obscena", ha añadido.

"La iniciativa no es una discrepancia política legítima sobre instrumentos legislativos concretos: es un ejercicio de negacionismo extremista que pretende desmantelar toda la arquitectura democrática de protección frente a la violencia machista y devolver a las mujeres a la desprotección, al silencio y a la invisibilidad. La violencia machista existe. Mata. Humilla. Aterroriza. Y combatirla no es una opción ideológica: es una obligación democrática, constitucional y moral", ha concluido.

Por su parte, la portavoz socialista de Igualdad y senadora por Navarra, Nuria Medina, ha afirmado que Vox "ha optado por convertirse en la cara más visible del antifeminismo, poniendo en peligro la vida de muchas mujeres. Porque negar la violencia machista y la desigualdad estructural que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres añade vulnerabilidad a muchas mujeres y además debilita las políticas públicas de prevención y sensibilización".

Se trata, en definitiva, de un nuevo intento de desmantelar los avances conseguidos a lo largo de los años en derechos de las mujeres por parte de la extrema derecha.