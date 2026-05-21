Los gastroenterólogos lo confirman: el error que cometes en el baño y 15 hábitos más que están destrozando tu salud intestinal

Mantener el intestino saludable no solo es importante por la digestión y la absorción de nutrientes, sino que también repercute en cuestiones como la salud mental, ayuda a prevenir enfermedades crónicas y ayuda al sistema inmunológico. En este sentido, varios expertos han hablado con el diario 'The Guardian' y han señalado 16 hábitos que están destrozando tu salud intestinal: desde no lavarse bien los dientes hasta mantener hábitos no saludables como fumar.

Una de las primeras cosas que aconsejan los entrevistados es contar con una alimentación variada y saludable. "En una consulta general de gastroenterología las afecciones más comunes que vemos son el síndrome del intestino irritable (SII), la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la enfermedad inflamatoria intestinal y el estreñimiento", señala una de las expertas, la Dra. Nisha Patel. Para ello recomienda cuidar tres pilares que considera "fundamentales": "equilibrio, diversidad y rutina".

También aconsejan darle un "respiro a tu intestino", evitando productos irritantes como el alcohol, la cafeína, los alimentos grasos o picantes y los edulcorantes artificiales. "Sabemos que las comidas copiosas y tardías también pueden desencadenar síntomas gastrointestinales", señala. "Si un día has comido una comida copiosa y abundante, al día siguiente come algo más ligero para que tu sistema digestivo pueda recuperarse de los excesos".

Uno de los mejores alimentos para favorecer la digestión es el kiwi. Otra opción bastante buena son las semillas de lino, "ya que son laxantes naturales, económicos y muy bien tolerados. Mézclalas con yogur y un poco de fruta". Además, conviene no olvidarse de consumir fibra, ya que suele ser algo que no consumimos en cantidades suficientes. La cantidad recomendada diaria es de 25 a 35 gramos.

"Sabemos que existe una fuerte relación entre la cantidad de fibra que consumes y un menor riesgo de padecer cáncer de colon", señala por su parte Dr. Ajay Verma en la publicación, quien explica que el consumo de fibra repercute en la microbiota intestinal, lo que a su vez afecta al estado de ánimo, a la piel y a otros aspectos del organismo.

El consumo de fibra, además, ayuda a combatir los gases. "La flatulencia es un fenómeno normal durante la digestión", señala Verma. "Si tienes muchos gases, probablemente se deba a que los alimentos permanecen en el intestino más tiempo del necesario. Aumenta la cantidad de fibra en tu dieta para facilitar la evacuación intestinal", agrega.

También conviene evitar los alimentos ultraprocesados. En este sentido, los expertos recuerdan que no es malo comerse una hamburguesa, "lo que sí es un problema es comer una hamburguesa dos veces al día, todos los días durante una semana. Asegúrate de consumir muchas frutas y verduras para obtener todas las vitaminas y minerales que necesitas".

Otro pequeño 'tip' es evitar las toxinas, las cuales se encuentran en el tabaco, así como evitar ciertos medicamentos, como los antibióticos. "Fumar puede provocar reflujo y aumentar el riesgo de cáncer de intestino", señala Verma.

Ante este escenario muchos se preguntarán qué es lo que come un médico intestinal. "Sigo una dieta variada, rica en vegetales, baja en azúcar, moderada en grasas y baja en UPF, evitando el exceso de alcohol", dice uno de los entrevistados a The Guardian. "Suena aburrido, pero intento que no lo sea. Nunca digo que no a nada; como pizza con mucho gusto. Se trata de encontrar el equilibrio. La vida tiene que ser divertida".

Finalmente, otros consejos que dan los expertos consultados son: limpiar bien tus intestinos a la hora de defecar, reducir el estrés (el cual puede acelerar o ralentizar la mortalidad intestinal), mantenerse hidratado, mover el cuerpo y hacer deporte de forma regular, limpiarse bien los dientes, dormir de forma correcta y dejar de tomar probióticos.