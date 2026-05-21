Joan Baldoví hace un repaso minucioso a la corrupción del PP cuando le preguntan si apoyaría una moción contra Pedro Sánchez
El portavoz de Compromís ha respondido en 'Mañaneros 360' tras la imputación de Zapatero.
La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero sigue coleando. En las últimas horas se está hablando de una posible moción de censura que pondría en jaque nuevamente al Gobierno. Por ello le han preguntado al político valenciano Joan Baldoví en TVE.
El que fuera portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados ha sido muy claro cuando le han preguntado si su partido apoyaría una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
"Primero se tendrá que probar si el Gobierno ha hecho determinadas cosas y, por el momento, esto no está probado", ha señalado Baldoví en Mañaneros 360, donde ha tirado de hemeroteca para recordar "lo que sí estaba probado".
"El PP fue condenado por corrupción; el presidente del gobierno aparecía como M. Rajoy. 13 años después, el PP sigue sin admitir que M. Rajoy era Mariano Rajoy. Y oímos el famoso Luis, sé fuerte", ha repasado el portavoz de Compromís en la Generalitat Valenciana, aludiendo a los casos de corrupción del PP.
"Que la presente"
Seguidamente, Baldoví ha vuelto a cargar contra el PP, asegurando que los populares tienen "una desfachatez que raya lo obsceno": "Está siendo juzgado ahora mismo por el peor caso que puede tener un partido o un gobierno".
En esta línea, el portavoz de Compromís ha afirmado que el PP utilizó "las instituciones del Estado para destruir pruebas, atacar a tu contrario y para espiarlo". "En definitiva, para beneficiarse", ha sentenciado Baldoví.
"Por tanto, el PP tiene un problema, y el problema es que tras tantos años de maltrato solo tiene un socio, uno, y se llama Vox, y con ese nadie va ni de aquí a la esquina. Por tanto, si quiere que presente la moción de censura", ha instado al PP.
A modo de conclusión, Baldoví ha recordado que ha habido otras mociones de censura que se han presentado "y no se han ganado", como "la de Felipe González contra Suárez". "Que lo haga, que no mire a los otros, que haga él (Feijóo) lo que tenga que hacer", ha sentenciado.