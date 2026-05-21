Críticas, pero sin quitar la mano: el PP votará a favor del plan de vivienda para recibir los fondos

Y la profecía acabó cumpliéndose. El Gobierno central, a través de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, venía criticando la postura de rechazo total de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Pero, cada vez que salía al paso de las habituales críticas autonómicas del PP de que se invaden competencias autonómicas, también dejaba un recado. Que todo lo que se denostaba desde la sede nacional popular de Génova 13, acabaría siendo aceptado por las comunidades 'azules' para no quedarse sin el reparto de fondos económicos.

Esa incógnita ha sido resuelta este jueves, en el marco de la conferencia sectorial en el que el grupo de comunidades populares, ha reproducido las múltiples críticas al plan y al Gobierno central, para acabar asegurando que votarán a favor del reparto de los fondos económicos. En esta ocasión, la partida se triplica hasta los 7.000 millones de euros, pero llegan nuevas medidas como dotar de carácter permanente a la vivienda protegida.

El elegido como portavoz de la decisión del PP respecto al Plan Estatal de Vivienda fue uno de los altos cargos de Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Vivienda de Madrid, Jorge Rodrigo. Ha comenzado su valoración, negativa, sobre este programa señalando que "se ha hecho a espaldas de las comunidades autónomas", y que estas lo han "conocido a través del Boletín Oficial del Estado".

Madrid acepta el dinero "por responsabilidad", pero sigue estudiando llevar el plan al Tribunal Supremo

En este sentido, Jorge Rodrigo ha confirmado que continúan estudiando la posibilidad de llevar lo que denominan como una "colonización de competencias" ante el Tribunal Supremo, a pesar de que esta mañana han acordado votar sí al reparto de los 7.000 millones esgrimiendo que es "por responsabilidad". De esa cantidad, a Madrid le tocarían 1.113 millones. Una de las principales quejas de los populares es que el nivel de aportación que se debe hacer con fondos autonómicos ha pasado del 25% al 40%, tras haberse triplicado la partida presupuestaria. Ahora el Estado pondrá el 60% frente al 75%.

Rodrigo ha rechazado esas cifras y ha indicado que "no es cierto" y que el Ministerio de Vivienda solo duplica dicha partida, pero sí "obliga" a las CC.AA. a multiplicarla por cinco. "Hablan de diálogo, pero lo que realmente quieren son comunidades autónomas obedientes, sin capacidad política y sometidas al modelo intervencionista de la fracasada Ley de Vivienda", ha desgranado el consejero de Vivienda madrileño, perteneciente a un Gobierno que no permite la aplicación de dicha norma, por ejemplo, en cuanto a las medidas para los topes de alquiler en zonas de mercado tensionado.

Cabe recordar que, desde Madrid, ya se había dado por hecho que acabarían dando su brazo a torcer, pero también se lanzaba una advertencia en la misma línea que hoy: "Nosotros no hemos dicho que no vayamos a asumirlo". En ese momento, también destacaba el consejero Jorge Rodrigo que Madrid "no tiene ningún problema" con la cuestión del blindaje permanente de la vivienda pública.