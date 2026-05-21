TCL busca brillar con una imagen y un sonido muy inmersivos y sus dos nuevos televisores son el mayor ejemplo

No son pocas las marcas de tecnología que están subiendo su apuesta en el sector de los televisores. A pocas semanas para el inicio del Mundial de fútbol, el objetivo es ofrecer su calidad para disfrutar de cada partido como si estuviésemos en el campo de fútbol.

Una de esas compañías que está ganando adeptos en España es TCL. Según los datos de la marca, su crecimiento es una realidad. Además de ser top 1 mundial en televisores Mini Led, en televisores de más de 75 pulgadas y en televisores con Google TV, se ha convertido en top 3 en España y Portugal, top 2 en Mini LED TV y top 3 en televisores de un formato superior a las 75 pulgadas.

Pero la marca china ha demostrado que su apuesta sigue estando centrada en ofrecer una experiencia lo más inmersiva posible a los usuarios, con una imagen y un sonido que logra envolverlo todo en la habitación en la que se encuentra.

Un 'flagship' brillante

De los dos modelos que hemos podido ver en un showroom en las oficinas de la compañía en Madrid, destaca por méritos obvios su nuevo flagship, el nuevo X11L. Se trata de un televisor SQD-Mini LED, que está disponible en 75, 85 y 98 pulgadas, y que ofrece una experiencia total.

Esta tecnología es la gran apuesta de la marca en el segmento premium, optimizando el control de la luz, la reproducción del color y el procesamiento de imagen. Todo de forma automática y sin necesidad de perderse en manuales para saber cómo hacerlo.

El objetivo de TCL es el de ofrecer un control mucho más preciso de luces y sombras, una mejor profundidad de imagen, un HDR más impactante, una mayor claridad en movimiento y una experiencia que busca asemejarse a la de una sala de cine, pero desde el salón de tu casa.

Entre los puntos fuertes del X11L, destaca el tratamiento del color. Además de contar con ajustes totalmente personalizados en todo momento, ofrece una gama de color muy realista, con sombras y contrastes que son una maravilla. En algunas comparaciones, destaca en tonalidades como el verde, en las sombras o en detalles como las rayas negras de un cartel lejano.

El nuevo TCL X11L. TCL

Cuenta con una frecuencia nativa de 144 Hz y un brillo máximo que alcanza los 10.000 nits de brillo. Esto, en lugares con mucha luz natural, cerca de las ventanas, es algo que se agradece. De hecho, una cosa que me ha resultado curiosa es que en el mismo mando se puede ajustar el brillo con sólo un botón, como si del volumen se tratara. Su panel WHVA 2.0 Ultra también mejora el contraste.

Incluye más de 20.000 zonas de atenuación local y una cobertura de hasta el 100% BT.2020 en versiones avanzadas, lo que refleja un color realista que nos permite apreciar algunos detalles con mayor precisión.

Ese tratamiento del color es uno de los principales baluartes, con negros más profundos, mejores contrastes y una mejor gestión de escenas un poco más complejas. Y no viene solo. Además de imagen, también tiene un sonido muy envolvente, gracias al sistema Bang Bang & Olufsen integrado. En las pruebas que he vivido, sinceramente, parecía que estaba en una sala de cine o había varias barras de sonido a mi alrededor.

Una serie C8L que convence por méritos propios

El otro de los modelos que hemos podido ver en el evento pertenece a la serie C8L y es una maravilla. Es cierto que no hace falta compararlo con su 'hermano mayor', pero tiene alma de flagship.

El nuevo televisor C8L SQD-Mini LED me ha sorprendido casi más que el X11L. En un tamaño un poco más compacto y un poco más económico, TCL ha logrado desarrollar un televisor que es difícil encontrarle algo negativo y en hasta cinco tamaños, que van desde las 55 hasta las 98 pulgadas.

Apuesta por un brillo máximo de 6.000 nits, con hasta 4.032 zonas de atenuación local en formatos grandes, con la misma cobertura de hasta el 100% BT.2020 y panel WHVA 2.0 Ultra que su 'hermano mayor'.

El nuevo televisor TCL C8L. TCL

Y lo cierto es que, en el tratamiento de color y en el sonido es donde gana enteros. Ofrece tonalidades muy realistas, con un control más preciso en las zonas oscuras y en las brillantes. Sin llegar a cargar mucho, pero ofreciendo una instantánea con una gama de colores lo más real posible del nivel de un televisor flagship.

Algo que me ha llamado la atención es que es un televisor todoterreno. Puedes ver deporte, una película o una serie, como puedes encender tu videoconsola y usarlo como si de un monitor gaming se tratara, con una tasa de refresco que puede alcanzar los 288 Hz a 2K. Esto, sin duda, se nota cuando lo ponemos a prueba. Va fluido, fluido.

Y al igual que el X11L, su sistema de sonido Bang & Olufsen es bárbaro. Sólo hace falta poner una película para transformar nuestro salón en una sala de cine. Se escucha cada detalle en una experiencia muy inmersiva.

TCL sube su apuesta con dos televisores que son el reflejo de cómo la tecnología SQD-Mini LED puede seguir ganando adeptos en España, con un tratamiento de luz, color y sonido que hace viajar desde el sofá de casa con sólo encender el televisor.